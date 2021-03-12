襪子捲一團變芋頭、杯杯裝熱水像烤地瓜！日本4款「根莖類」小物Q爆

編輯／Emily 圖／翻攝自supermarketkakamu.jp

日本人經常推出食物造型小物，許多腦洞大開的創意都讓人驚嘆。日本網站supermarket kakamu上就陳列了各種以食物為靈感設計的創意小物，讓創作者在這裡分享募資。其中有幾款以「根莖類」主題小物Q到不行，芋頭造型襪子和烤地瓜杯子都讓人跪求商品化。

1.芋頭造型襪子

這雙襪子有深淺不同、互相交錯的棕色花紋，乍看平凡無奇，感覺每個人的櫃子裡都有幾雙，但把襪子捲起來變成一顆球，就會驚覺也太像芋頭了吧！身為芋頭控看了超心動。

2.烤地瓜杯子

這款杯子做成切一半的地瓜造型，外層和真的地瓜一樣是紫紅色，連上面的氣孔細節也做出來，內層也跟地瓜一樣黃澄澄，在杯子裡倒入熱水，會冒出陣陣白煙，看起來就像在吃熱騰騰的烤地瓜。

3.山藥口紅膠

山藥本身帶有黏黏的口感，也就激發創作者設計了這款口紅膠，長條狀外型仿造山藥表皮，做成淺棕色帶有斑點的模樣，裡面白白的膠就像山藥，相似度實在太高。

4.南瓜存錢筒

這款存錢筒做成綠色的南瓜造型，單看外表並不覺得特別，也想不到零錢跟南瓜有什麼關聯，但把存錢筒剝開後，內部做成厚厚的橘色內餡，上面堆滿零錢，看起來就像真正的南瓜，硬幣彷彿變成了一堆南瓜籽。

除了supermarket kakamu，日本知名泡麵品牌日清杯麵，也常在網路分享以他們家杯麵為發想的有趣小物。平常被大家暱稱為「豆腐」的手機充電頭，就被改造成「謎肉」造型，看了讓人好想吃泡麵。另一款則是「投球小玩具」，玩法是要把小球彈進中間的杯子裡，而這款玩具被改成泡麵版，中間的杯子是日清杯麵，小球變成玉子造型。

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