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5個「無痛存錢法」小資族、學生族必學！輕鬆年存20萬

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新的一年到來，大家的年終獎金和紅包壓歲錢都到手了嗎？感受到金錢到手的歡愉雀躍之際，別急著轉頭就想立刻購物花掉，以這筆錢為基礎，當作一年之初率先存起來的第一桶金，為今年的存錢計畫打下一個好的開始非常重要，並且利用接下來要介紹給大家的5個「無痛存錢法」，明年的此時會發現，不知不覺至少多出20萬以上的意外存款喔！

【365存錢法】

 ▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

近幾年在網路上爆紅的「365存錢法」，就是很完美的1年計畫，執行的方式是就是第1天存1元、第2天存2元、第3天存3元，以這樣的規律每天比前一天多存1塊錢，直到一年的最後一天，第365天存下365元之後，就可以存下 66,795元。

認為一年只存不到7萬未免太少了吧？那麼當然可以配合自己的能力改為2倍、3倍甚至更多。試著製作一個表格（也可以把上方編輯製作的表格存起來），存下當日的目標金額後立刻畫記，讓存錢目標循序漸進的明確化，存起錢來會更有動力唷！

【硬幣存錢法】

▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

▲硬幣存錢法分成兩種：50元硬幣儲存法以及隨手零錢存錢法。（圖／newchic

每天出門在外，只要一消費，難免會有零零散散的零錢找回來，這些零錢又沉又重，會無形造成想要快點脫手的反射心理，自然也成了無形的消費漏洞，比如和朋友一起吃飯的時候「因為手邊有零錢」自願多付一點，相信大家都對這樣的情形不會陌生吧！

硬幣存錢法可以分成兩種：分別為50元硬幣儲存法，以及隨手零錢存錢法。

顧名思義，50元硬幣儲存法是當手邊出現50元硬幣，全部保留起來不要花掉。而隨手零錢存錢法，則是聚集一整天下來找回的銅板硬幣後，全部投入存錢筒裡。把容易被自己忽視的硬幣以「儲存」的方式脫手，不但不會造成不必要花費，每天還能不小心多存了2-3杯咖啡錢呢！

【新鈔存錢法】

▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

當我們領到新鈔的時候，總會特別珍惜捨不得花掉，若是真要消費付款，也會想盡辦法從皮夾中找出最舊的那一張鈔票才甘心。新鈔存錢法就是要利用這個微妙有趣的心態，以對全新鈔票的不捨變相成為存錢的動機，這個方法尤其在剛領到紅包壓歲錢的時候特別有用，可當作一個存錢的有利助攻！

【臨時收入存錢法】

▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

生活難免會有些意外之財，無論是尾牙抽到的大獎、統一發票或樂透中獎、甚至是來自斜槓副業的收入等，這些不是來自主要收入的金錢，以無差別的方式全數存起來，當作自己的「開源存款」。看著這筆存款數字日漸爬升，心情上也會更有動力繼續會自己開源呢！

【二手交流存錢法】

▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

大掃除的時候別一味地只想把東西丟掉，若是有狀態良好的物品或衣物，可以整理一下放到二手討論版、拍賣平台上，進行二手販售甚至二手換物，不但環保，變賣的金錢也不無小補。有些東西對你來說或許不再需要，但對他人來說或許是尋覓不得的珍寶呢！

▲（圖／記者LOOKin編輯整理）

▲五個無痛存錢法。（左圖／mitachu62）、（右圖／marieanne_official）。

以上這五個小方法，特別推薦給無暇斜槓接副業、也沒有空埋頭研究投資，整天辛勤工作的小資上班族們！試著先從日常生活中使用這五個方法「無痛存錢法」，在好好工作擁有固定收入的前提下，建立良好的「不浪費」與「存款」習慣，看著存摺上的數字漸漸增加真的很容易啊！

延伸閱讀

擺脫月光族宿命！【５大儲蓄技巧】小額也能變富婆、不知不覺存入一桶金！

這樣存錢超容易！2020必載【無痛儲蓄APP】、每日小額也能輕鬆存到一桶金

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 存錢, 理財

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