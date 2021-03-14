fb ig video ETtoday search mobile

粉色控會瘋掉！七款「真無線藍牙耳機」推薦，質感不輸AirPods

>

現在無線藍牙耳機已逐漸成為耳機市場的主流商品，各家品牌的款式與型號一代代進化，除了提升聆聽體驗，進化體積與重量的輕盈度，讓人眼睛一亮的色選更是市場上的競爭指標，看到粉嫩色就融化的女孩們，對於「粉紅色」更是無法抗拒。2021年有哪些功能+外型同樣出色的無線藍牙耳機？以下7款推薦給妳！

Beats Solo3 Wireless 頭戴式耳機，玫瑰金色

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

提供最長可達40小時的電池續航力，充電5分鐘可播放3小時的音樂。屢獲獎項肯定的Beats音質搭配Class 1藍牙技術，提供經過調校的頂級音質。可調整的耳罩式軟墊耳罩，可依個人需要調整貼合，即使全天配戴也能無比舒適。

Soundcore Liberty Air 2 Pro，晨曦粉

 ▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

Anker Innovations安克創新集團旗下優質音訊品牌Soundcore，推出新一代的Liberty Air 2 Pro，具有先進的主動降噪、通透度和PureNote™甄音技術，提供用戶三種可切換的降噪模式：交通模式、戶外模式、室內模式，全面阻擋低頻、寬頻與中頻噪音。

APPLE AIR PODS MAX，粉紅色

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

蘋果APPLE AIR PODS MAX推出首款粉紅色耳機，柔和的機體流線，讓人眼睛一亮！AirPods Max 將 AirPods 的巧妙之處引進全新的無線耳罩式設計，帶來高傳真音質、領先業界的「主動式降噪」功能，以及具有動態頭部追蹤功能的空間音訊所提供的劇院般非凡體驗。無論在家、在辦公室或出門在外，Air都能提供極致的個人聆聽效果。

Urbanears Alby 真無線藍牙耳機，褐紫紅

▲（圖／記者LOOKin編輯攝） 

能夠享受連續15小時音樂播放，流線的入耳設計，搭配客製矽膠耳塞，完美貼合耳道阻隔噪音，輕鬆達到身歷其境的聆聽體驗。具備生活防水功能、智慧觸控功能，能自由切換音樂與通話。

Happy Plugs Air 1 Plus In-Ear 真無線藍牙耳道式耳機，粉色金

 ▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

來自瑞典的簡約時尚設計，主體的柔霧粉色與粉金流線，除了可愛也為質感加分。具備真無線藍牙5.0的效能，Qualcomm® CVC 降噪技術，單次充電提供 6小時播放時間，共40小時續航力，同時配有日常防汗功能，配戴運動也沒有問題！具有14種不同的觸摸功能，透過觸控輕鬆管理通話與音樂調節。

HAPPY PLUGS Earbud Plus Wireless極致耳塞式藍牙耳機，啞粉紅

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

延續HAPPY PLUGS的簡約北歐風格，極簡的流線換上柔和的粉紅配色，看起來精巧又討喜。由瑞典專業形象設計師挑選出的色彩，搭配高音立體、低音渾厚的優異聆聽效果，操作方便的線控設計更是一大特色。

SUDIO ETT 真無線抗噪藍牙耳機，粉

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

具備主動降造功能，並在通話時自動轉為通透模式，通話時仍可以聽到外界聲響與自己的聲音。多個聆聽模式設定與 IPX 5 防水技術，兼具無線充電，以及多個尺寸耳塞選擇，提升聆聽品質。

延伸閱讀：

神級單品全面實測：不是只有AirPods！『夢幻雪白系藍牙耳機6選』千元內入手、戴起來也超可愛！

傳來的是天籟之音！APPLE最強旗艦級無線耳罩式耳機「AirPods Max」7大看點，果粉必收藏！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, Beats, APPLE, 粉紅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

3個韓國小眾包品牌不易撞款，售價可愛！Jennie、泫雅都在揹

3個韓國小眾包品牌不易撞款，售價可愛！Jennie、泫雅都在揹

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分 「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮 根本平價版LV！星巴克「白金魚鱗托特包」爆紅　燙金材質超質感 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 懶女孩必存「一周髮型整理術」！低包頭、鯊魚夾　照著綁就是美 歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較 別嫁錯！「4種特質男友」適合過一輩子　支持你、適時讓步超重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面