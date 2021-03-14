粉色控會瘋掉！七款「真無線藍牙耳機」推薦，質感不輸AirPods

現在無線藍牙耳機已逐漸成為耳機市場的主流商品，各家品牌的款式與型號一代代進化，除了提升聆聽體驗，進化體積與重量的輕盈度，讓人眼睛一亮的色選更是市場上的競爭指標，看到粉嫩色就融化的女孩們，對於「粉紅色」更是無法抗拒。2021年有哪些功能+外型同樣出色的無線藍牙耳機？以下7款推薦給妳！

Beats Solo3 Wireless 頭戴式耳機，玫瑰金色



提供最長可達40小時的電池續航力，充電5分鐘可播放3小時的音樂。屢獲獎項肯定的Beats音質搭配Class 1藍牙技術，提供經過調校的頂級音質。可調整的耳罩式軟墊耳罩，可依個人需要調整貼合，即使全天配戴也能無比舒適。

Soundcore Liberty Air 2 Pro，晨曦粉



Anker Innovations安克創新集團旗下優質音訊品牌Soundcore，推出新一代的Liberty Air 2 Pro，具有先進的主動降噪、通透度和PureNote™甄音技術，提供用戶三種可切換的降噪模式：交通模式、戶外模式、室內模式，全面阻擋低頻、寬頻與中頻噪音。

APPLE AIR PODS MAX，粉紅色

蘋果APPLE AIR PODS MAX推出首款粉紅色耳機，柔和的機體流線，讓人眼睛一亮！AirPods Max 將 AirPods 的巧妙之處引進全新的無線耳罩式設計，帶來高傳真音質、領先業界的「主動式降噪」功能，以及具有動態頭部追蹤功能的空間音訊所提供的劇院般非凡體驗。無論在家、在辦公室或出門在外，Air都能提供極致的個人聆聽效果。

Urbanears Alby 真無線藍牙耳機，褐紫紅



能夠享受連續15小時音樂播放，流線的入耳設計，搭配客製矽膠耳塞，完美貼合耳道阻隔噪音，輕鬆達到身歷其境的聆聽體驗。具備生活防水功能、智慧觸控功能，能自由切換音樂與通話。

Happy Plugs Air 1 Plus In-Ear 真無線藍牙耳道式耳機，粉色金



來自瑞典的簡約時尚設計，主體的柔霧粉色與粉金流線，除了可愛也為質感加分。具備真無線藍牙5.0的效能，Qualcomm® CVC 降噪技術，單次充電提供 6小時播放時間，共40小時續航力，同時配有日常防汗功能，配戴運動也沒有問題！具有14種不同的觸摸功能，透過觸控輕鬆管理通話與音樂調節。



HAPPY PLUGS Earbud Plus Wireless極致耳塞式藍牙耳機，啞粉紅

延續HAPPY PLUGS的簡約北歐風格，極簡的流線換上柔和的粉紅配色，看起來精巧又討喜。由瑞典專業形象設計師挑選出的色彩，搭配高音立體、低音渾厚的優異聆聽效果，操作方便的線控設計更是一大特色。

SUDIO ETT 真無線抗噪藍牙耳機，粉

具備主動降造功能，並在通話時自動轉為通透模式，通話時仍可以聽到外界聲響與自己的聲音。多個聆聽模式設定與 IPX 5 防水技術，兼具無線充電，以及多個尺寸耳塞選擇，提升聆聽品質。

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