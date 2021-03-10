【廣編】鉑翡斯台灣上市周年慶！3／12品牌日開啟「頂級油保養」入手趁現在

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圖、文／鉑翡斯提供

自2019年3月鉑翡斯正式在台上市後，讓每一位鉑翡斯的愛用者，都能夠在品牌裡見證簡單變美麗的奇蹟。做為西班牙頂級油保養專家，在台上市業績長紅，鉑翡斯精品級美容油系列中，最奢華經典的莫過『仙人掌籽超能金萃油』，上市以來創造熱烈好評，以皇室規格嚴萃純天然有機之摩洛哥仙人掌籽油，100%冷壓初榨萃取，零污染且精純度最高之植物油，具有潤澤、延緩老化、修護及亮白膚色功效。

仙人掌籽油是當今原物料市場中最昂貴的美容油，其珍貴處在於產量極低，且最優質的果籽僅來自於摩洛哥西南部沙漠區，40公斤的仙人掌籽，僅冷壓得出1公升珍稀純油，因此擁有「油中貴族」美譽。

一直想擁有卻下不了手的妳，現在，就是最接近經典的時刻。為歡慶鉑翡斯台灣上市滿周歲，3/12品牌日當天，推出巨星級商品「仙人掌籽超能量金萃油」一日官網特惠https://tw.prophecymorocco.com/ 誠摯邀請您加入頂級油保養，見證美麗奇蹟的行列。單瓶原價$5,600，品牌日獨家優惠價$3,920，限量100組，每人限購一組。