文青夢幻逸品！UNIQLO聯名「村上春樹」　卡夫卡烏鴉穿上身瞬間有品味

記者王則絲／台北報導

UNIQLO於3月除了有「+J」春夏聯名系列要上市，還有一項最令文青們心動的重磅聯名將登場，本月UNIQLO將與日本文壇巨擘村上春樹合作推出聯名UT系列，把經典著作如《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》⋯⋯呈現於T恤上，全球的書迷都該擁有一件！此系列將於3月15日正式開賣。另外，H&M年度設計師聯名「H&M X Simone Rocha」也在今天上市了，看來這個月荷包將會瘦很多。

▲UNIQLO攜手村上春樹推出聯名UT系列。（圖／品牌提供，以下同）



日本文壇相當知名的作家村上春樹，《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》、《1973年的彈珠玩具》、《舞・舞・舞》、《人造衛星情人》、《1Q84》都是他的代表性著作，不只是身為作家，村上春樹還同時是音樂廣播節目《MURAKAMI RADIO》的DJ，這些全都化身為本次與UNIQLO合作的靈感，融入了UT系列中。

▲《海邊的卡夫卡》款式。



村上春樹UT系列總共推出8款T恤，以男裝版型為主，男、女生都能駕馭，每一款圖案上都運用了一部著作的焦點元素，如果是書迷絕對能感受到滿滿的共鳴，像是代表《海邊的卡夫卡》的烏鴉款式，上頭還有日文文字內容的壓印；《挪威的森林》則是用綠色作為基底，並用紅色字母刺繡淺白的詮釋；代表《舞・舞・舞》與《1973年的彈珠玩具》的UT，則是比較童趣、可愛的氛圍，把村上春樹的UT穿在身上，當你在路上遇見同路人時，一眼就能看出你的品味。

▲《挪威的森林》款式。



▲《1973年的彈珠玩具》款式。



▲《舞·舞·舞》款式。



▲《1Q84》款式。



▲《MURAKAMI RADIO》款式。



H&M年度重磅設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」今（11日）正式開賣，《ET FASHION》搶先帶大家仔細欣賞。

充滿少女感的公主風裙裝，每一件的設計都很別緻，刺繡、鑲嵌等細節滿滿，且也不用擔心難以駕馭，像是平時幹練霸氣風格的莫莉，穿起透紗洋裝一點也不違和，任誰穿都能仙氣噴發。此次「H&M X Simone Rocha」同時也是Simone Rocha第一次設計男裝，男裝部分與女裝有多處呼應，不只適合當作情侶裝搭配，女生也能輕鬆駕馭。

▲飾品系列不容錯過，也較好入手。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、記者王則絲攝）



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