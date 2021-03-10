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7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

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▲▼7個壞習慣不知不覺吃下「一堆油」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲除了油炸物，還有不少食物都隱藏著高油脂。（圖／翻攝IG@midoricoo、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

想減肥、維持身材的人都知道要遠離炸雞、薯條，但除了油炸物，其實還有許多食物都隱藏著不少的油脂，尤其若有以下7個飲食習慣，小心不知不覺中就吃下一堆「油」，快改掉這7個不良習慣，遠離「過油」危機。

1.早餐喜歡吃油條、千層餅

有些人早餐喜歡吃油條或千層餅，但這類香酥的食物在製作時都加入了大量的油脂、鹽、糖調味，尤其油條更是油炸烹調出來的，含油量更多。

▲▼7個壞習慣不知不覺吃下「一堆油」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲沙拉醬的選擇和份量都會影響沙拉的熱量高低。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

2.吃沙拉放很多沙拉醬

明明都一直在吃沙拉了，為何瘦不下來還變胖？原因很可能就出在搭配的沙拉醬選錯了，像是千島醬、凱撒醬、蛋黃醬等都是高熱量沙拉醬，所含油脂也高，一入口就等於吃下一堆油，若是吃沙拉時還加了一大堆的沙拉醬，沙拉的熱量就會變高許多。

3.愛吃油花豐富的肉

現在有不少肉食族，特別愛吃油花豐富、多汁口感好的肉，像是比起油脂低的板腱肉，更喜歡吃雪花肉、五花肉或培根等類型的肉，但這些肉的脂肪含量也比較高，隨著吃得量多，吃下肚的脂肪也就不少。

▲▼7個壞習慣不知不覺吃下「一堆油」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲堅果雖含優質油脂，但吃過量也會發胖。（圖／翻攝IG@babebani）

4.堅果吃太多

雖說堅果含有優質脂肪，對健康很好，很多專家也建議可以吃堅果幫助減肥，但堅果本身所含脂肪量就高，不節制、吃過量也會攝入過多脂肪和熱量，反而會變胖。

5.常吃餃子、餛飩等加工食品

像是水餃、包子、餛飩等包有肉餡的食物，為了讓肉餡多汁、可口柔軟，通常會加入相當程度的肥肉，而且單個份量小，容易一個接一個的吃，沒有節制地吃，一不留神就會吃下過量油脂。

▲▼7個壞習慣不知不覺吃下「一堆油」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲油炸、紅燒或乾煸等烹調方式都會大幅提高食物熱量。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

6.吃太多油炸、紅燒菜餚

油炸、紅燒和乾煸等烹調方式雖然會讓食物充滿香氣、鹹香夠味，但這三種烹調方式同時也會破壞食材本身的營養，還會大幅墊高食物的熱量。

7.喜歡搭配各種醬料

像是花生醬、巧克力醬中雖有一點的蛋白質成分，但大部分都是糖和脂肪；而吃火鍋時必備沙茶醬或辣油，也含有大量油脂和鹽分，很容易就吃下過量油脂。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食

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