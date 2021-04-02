盤點「比包包更好入手的珠寶」！大推LV戒指＋DIOR項鍊＋GUCCI手鍊

記者王蓁蓁 / 台北報導

講起Louis Vuttion（路易威登）、DIOR、GUCCI，首個映入腦海的應該是包包或服裝、配件，但這些品牌卻「不務正業」，跨界推出不少相當吸睛的珠寶與飾品，更令人驚喜的是，比起一顆動輒要10幾萬上下的手袋，飾品、珠寶甚至還更好入手！

Louis Vuttion

▲LV EDGE MM 項鏈，NT$37,400。（圖 / 翻攝品官網，以下同）

▲黑色LV Coussin包，NT$120,000。（圖 / 翻攝微博）

時尚品牌拋棄傳統珠寶精品常用的「隱喻」手法，以最直接的方式將品牌標誌性的Logo運用於飾品設計上，像是LV近期推出的EDGE飾品系列，彷彿從近期眾女星們撞得亂七八糟的Coussin系列手袋上拆下來，仔細一看，還會發現金屬鍊環上有經典Monogarm老花圖騰，盡顯品牌的低調奢華。

▲LV VOLT MULTI 黃K金婚戒，NT$53,500 ; LV VOLT MULTI 白K金婚戒，NT$57,500。

▲LV VOLT UPSIDE DOWN 玫瑰K金吊墜，NT$82,500。

▲LV VOLT ONE 黃K金配鑽石小型吊墜，NT$95,000。

另外，由LV鐘錶暨珠寶藝術總監的Francesca Amfitheatrofr操刀，將品牌名稱的字母縮寫「L」、「Ｖ」，運用反轉、倒立等充滿活力以及運律感的方式，呈現出的Volt珠寶系列，線條很具俐落感，中性的設計不只跨越性別界線，也讓人能夠輕鬆混搭於日常造型，鑲有鑽石的系列，讓喜愛奢華感的人多了一個選擇。

▲LV ROMAN HOLIDAYS手鍊，NT$16,700。

除了以銘刻的方式呈現Monogarm，在Roman Holidays飾品系列中，直接將花朵圖騰立體化，注入戒指、手鍊、項鍊當中，在擁有極高辨識度中仍舊時髦百搭。

▲COLOR BLOSSOM MINI STAR 玫瑰K金配紅玉髓及鑽石戒指，NT$93,000。

▲LV COLOR BLOSSOM MINI 玫瑰K金配白色珍珠母貝及鑽石太陽圖案戒指，NT$86,500。

▲LV COLOR BLOSSOM BB 黃K金配縞瑪瑙及鑽石星型圖案吊墜，NT$80,000。

而LV Blossom珠寶系列則是將老花們以紅玉髓、珍珠母貝、瑪瑙等天然元素綴上鑽石為系列增添繽紛色彩，簡約精緻的設計，不論是單獨搭配、還是混合疊搭，都能打造出春天優雅時髦的日常。

DIOR

▲GEM DIOR 黃金鑽石彩寶戒指，NT＄455,000。（圖 / 翻攝IG@skuukzky、品牌提供）

▲GEM DIOR 黃金鑽石手鐲，NT$910,000。（圖 / 品牌提供）

▲ GEM DIOR 玫瑰金鑽石耳環，NT$295,000。（圖 / 品牌提供）

由DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的最新GEM DIOR系列，以迪奧先生訂製高級時裝時，層層堆疊的彩色布樣作為靈感，運用非典型的獨特幾何線條，打造不對稱、和稜角分明的搶眼設計，從華麗繽紛的寶石黃金搭配到低奢的單色珠寶都有，強烈的吸睛指數，就連韓國「國民初戀」秀智也搶現在IG上曬出穿搭照。

▲DIOR ROSE DES VENTS 頸鏈，NT$49,300。

▲DIOR ROSE DES VENTS 手鍊，NT$43,600。

▲LV ROSE DES VENTS 頸鍊，NT$137,000。

可以說是DIOR珠寶系列最標誌性的Rose Des Vents系列，靈感來自迪奧先生鍾愛的幸運星與羅盤玫瑰元素，極高的辨識度，也順勢成為近年女孩們的心頭好，簡約、小巧的設計，即便瘋狂疊搭也不嫌多，仍舊時髦。

GUCCI

▲GUCCI 18 K 白金鑽石手鍊，NT$101,500。

▲GUCCI 18 K ⽩⾦花卉鑽⽯戒指，NT$34,900。

▲GUCCI花卉鑽石雙Ｇ珍珠耳環。



花朵是GUCCI最具代表性的元素之一，在GUCCI Flora系列被發揮得淋漓盡致，以精緻小巧的花朵、搭配鑽石與珍珠點綴，同時注入品牌經典的「雙G」符號，推出了絕美的戒指、手鍊、耳環等等，令女孩們招架不住。

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