小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機

記者鮑璿安／台北報導

SHIATZY CHEN夏姿· 陳秋冬時裝系列，於今（10日）晚間選在台北自來水博物館庭園廣場演繹實體大秀，由國際巨星徐熙娣 小S與婆婆手牽手壓軸出席，首度合體看秀的兩人盛裝打扮，瞬間成為焦點。不過這回與婆婆合體，被問到想不想當全場最美？小S依舊不認輸回答：「沒有想不想，我就是。」還偷爆料婆婆耍心機，原本不來卻贏得全場關注。

▲小S首度與婆婆合體看秀，出席夏姿‧陳 2021秋冬新系列發表。（圖／記者張一中攝）

小S首度與婆婆合體看秀，婆媳關係十分融洽，她說婆婆非常喜歡夏姿，所以今天特地帶她來，小S也大讚婆婆造型，「一開始媽媽耍心機不來，說自己沒有漂亮衣服，結果今天化妝的時候媽媽突然出現，她那件就是可以贏得全場關注。」至於自己想不想贏得全場最美的頭銜，就算當著婆婆的面，小S仍不甘示弱表示：「沒有想不想，我就是。」

▲小S不甘示弱，婆婆在旁仍自認是全場最美。（圖／記者張一中攝）

小S分享秀後感想提到，「本來想看看有沒有適合婆婆的，正好母親節要到了可以買給她，結果竟然適合我本人跟我老公的比較多。」被問及秀上哪一套單品最印象深刻，小S搞笑回應：「我跟婆婆看秀時討論的第一件事就是，有個男生走過去，然後我婆婆說『這個還蠻帥的，很像明星』。」她也補充有一套長版西裝外套很適合老公許雅鈞（Mike），但小S依舊不改搞笑本色，說自己不會帶老公逛街，比較喜歡在床上躺著休息不動。

▲（依序）黑嘉嘉、J.Sheon也是座上賓。（圖／記者張一中攝）

此次SHIATZY CHEN夏姿· 陳秋冬時裝的秀場靈感源自時間如沙，以具象的巨型沙漏傳遞流動穿梭的時間感，秀場內佇立的時鐘花串起台北與巴黎的時空兩相呼應，最大亮點就屬開版圖騰疊加現代街頭塗鴉美學，以指針、沙擺、時鐘花等符碼纏繞時間主軸，代表靈魂之窗的眼睛以及夢想的愛心圖騰無處不在，結合雲朵、雷電、門扉，呈現出時空運行流轉，一段又一段穿梭於時間以及空間的旅程。

▲SHIATZY CHEN夏姿· 陳秋冬時裝，最大亮點就屬開版圖騰疊加現代街頭塗鴉美學 。（圖／品牌提供）