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穿高跟鞋摔倒拐腳超糗　3絕招秒變高挑女神

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▲▼ 高跟鞋 。（圖／公關照）

▲「神力女超人」蓋兒加朵穿René Caovilla裸色Ellabrita高跟鞋。（圖／René Caovilla提供）

編輯／Iliad

高跟鞋讓女人又愛又恨，愛的是穿起來比例更顯修長，恨的是真的要花功夫駕馭，如何要穿著高跟鞋展現優雅的一面，有3個秘密絕招能助愛美女性成功達標，第一招就是要選對的那雙命定高跟鞋！

▲▼ 高跟鞋 。（圖／公關照）

▲選擇合腳的命定高跟鞋最重要。（圖／Jimmy Choo提供，以下同）

絕招一：命定高跟鞋
女人的鞋櫃永遠少一雙鞋，總想挑戰新品牌的高跟鞋，偏偏未必能盡如人意，常遇到怎麼穿都腳痛的鞋，所以若對某牌高跟鞋的版型特別滿意，別放過它了，合腳最重要。

▲▼ 高跟鞋 。（圖／公關照）

▲穿高跟鞋時應該鞋跟落地再腳尖，走起來會更穩。

絕招二：腳跟先落地
多數人走路習慣腳尖先落地，但對於穿高跟鞋的人而言，其實不太穩當，應該先讓腳跟落地，再落下腳尖，走起路來會更省力，若覺得腳往前滑，可以微微拱起腳形成避免往前衝的阻力。

▲▼ 高跟鞋 。（圖／公關照）

▲學習穿高跟鞋走一直線，展現女神氣勢。
 

絕招三：小步走直線
學會穿高跟鞋後，還要走得優雅才算及格，不妨將身體重心超微向後移一些，並在心中劃出一條筆直的線，沿著直線踏出每一步，步伐無須過大，比平常穿平底鞋步距小一些，就能走出女神氣勢。

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關鍵字：

高跟鞋

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