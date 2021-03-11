fb ig video ETtoday search mobile

7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

>

▲▼7個白髮壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些生活習慣會影響頭皮健康，可能讓你早早冒白髮。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@thanks_kim）

編輯／Amanda

現代人生活壓力大，加上飲食、作息的改變，越來越多人年紀輕輕就開始長白髮，撇除年齡增長和遺傳因素關係，不少人都是因為一些生活中的壞習慣，影響了頭皮健康，導致白髮提早現身、快速增生。想延緩白髮出現，改善白髮狀況，快來看看以下7個NG行為你犯了沒？

1.一看到白髮就想拔

老一輩的人常說白頭髮不要拔，會越拔越多，說法雖然不完全正確，但不要拔是對的。拔頭髮容易傷害毛囊，使得毛囊老化、黑色素細胞損傷退化，還可能引起毛囊炎，嚴重的話甚至會導致掉髮，反而更糟

▲▼7個白髮壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲冰冷食物會影響血液循環，最好別太常吃。（圖／翻攝IG@yubi_190）

2.衣服穿太少或常吃冰冷食物

身體寒冷也會阻礙體內血液循環，特別是肩膀和脖子這部分的血液循環不好，血液就無法順暢的到達頭皮，影響到營養的輸送，進而影響頭皮健康與黑色素的生成。

3.過度在意白髮

太過在意白髮狀況會給自己增添壓力，甚至導致焦慮，反而會使白髮越來越多，因為壓力、情緒都會影響血流狀況，長期下來會影響頭皮健康，加速頭皮毛囊老化、影響黑色素的合成，使得白髮越來越多，更可能會有掉髮問題。

4.吸菸

香菸裡含有的尼古丁有收縮血管的作用，會影響到全身的血液循環，且會使體內產生大量自由基，影響頭皮健康和黑色素細胞，降低黑色素細胞存活率。

5.運動不足

缺乏運動會使全身的血液循環變差，影響頭皮健康和黑色素細胞正常運作，進而使得髮色變淺、髮絲脆弱、白髮萌生等問題。有句話說「腿是身體的第二個心臟」，這是因為人體血流是往下走的，腿部如果鍛鍊不足，腿部的肌肉衰退，會使得腿部將血流往上運送的能力變弱，最後到達頭皮的血液就會變少。

所以平時除了養成運動習慣，運動時也可以多鍛鍊一下腿部，對緩解白髮也是有好處的。

6.洗頭後不吹乾

有些人洗完頭後會習慣讓頭髮自然乾，這對頭皮頭髮非常不好。第一，當頭髮潮濕時，毛鱗片是張開的，在頭髮乾之前髮絲相互摩擦會使得頭髮越來越毛躁；第二，頭髮沒有吹乾的時候，頭上水分的揮發會使頭皮變得冰涼，會影響頭皮的血液循環，進而影響到黑色素的生成。

7.睡眠不足

睡眠不足會影響生長荷爾蒙的分泌，有研究表明生長荷爾蒙的缺少是產生白髮的一大重要原因，且熬夜晚睡會導致頭皮血液循環不良，加速頭皮老化，影響黑色素細胞。 

►5大「紫色食物」讓你越吃越年輕！第4種抗老防皺還能助減肥

►掉髮多到髮際線好禿？常熬夜的人做好「4件事」幫助頭髮長回來

►網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看出真實性格脾氣

關鍵字：

白髮, 掉髮, 落髮, 頭皮, 頭髮, 養護, 保養, NG行為, 壞習慣, 錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我 小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機 女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用 搞懂4個戀愛心理學：適時給對方添麻煩，讓他離不開你 2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多 Lisa寵溺愛貓新玩具竟來自「愛馬仕」！　網看傻：想當她的貓 7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面