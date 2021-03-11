7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

▲有些生活習慣會影響頭皮健康，可能讓你早早冒白髮。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@thanks_kim）

編輯／Amanda

現代人生活壓力大，加上飲食、作息的改變，越來越多人年紀輕輕就開始長白髮，撇除年齡增長和遺傳因素關係，不少人都是因為一些生活中的壞習慣，影響了頭皮健康，導致白髮提早現身、快速增生。想延緩白髮出現，改善白髮狀況，快來看看以下7個NG行為你犯了沒？

1.一看到白髮就想拔



老一輩的人常說白頭髮不要拔，會越拔越多，說法雖然不完全正確，但不要拔是對的。拔頭髮容易傷害毛囊，使得毛囊老化、黑色素細胞損傷退化，還可能引起毛囊炎，嚴重的話甚至會導致掉髮，反而更糟

▲冰冷食物會影響血液循環，最好別太常吃。（圖／翻攝IG@yubi_190）



2.衣服穿太少或常吃冰冷食物



身體寒冷也會阻礙體內血液循環，特別是肩膀和脖子這部分的血液循環不好，血液就無法順暢的到達頭皮，影響到營養的輸送，進而影響頭皮健康與黑色素的生成。

3.過度在意白髮



太過在意白髮狀況會給自己增添壓力，甚至導致焦慮，反而會使白髮越來越多，因為壓力、情緒都會影響血流狀況，長期下來會影響頭皮健康，加速頭皮毛囊老化、影響黑色素的合成，使得白髮越來越多，更可能會有掉髮問題。

4.吸菸



香菸裡含有的尼古丁有收縮血管的作用，會影響到全身的血液循環，且會使體內產生大量自由基，影響頭皮健康和黑色素細胞，降低黑色素細胞存活率。

5.運動不足

缺乏運動會使全身的血液循環變差，影響頭皮健康和黑色素細胞正常運作，進而使得髮色變淺、髮絲脆弱、白髮萌生等問題。有句話說「腿是身體的第二個心臟」，這是因為人體血流是往下走的，腿部如果鍛鍊不足，腿部的肌肉衰退，會使得腿部將血流往上運送的能力變弱，最後到達頭皮的血液就會變少。

所以平時除了養成運動習慣，運動時也可以多鍛鍊一下腿部，對緩解白髮也是有好處的。

6.洗頭後不吹乾

有些人洗完頭後會習慣讓頭髮自然乾，這對頭皮頭髮非常不好。第一，當頭髮潮濕時，毛鱗片是張開的，在頭髮乾之前髮絲相互摩擦會使得頭髮越來越毛躁；第二，頭髮沒有吹乾的時候，頭上水分的揮發會使頭皮變得冰涼，會影響頭皮的血液循環，進而影響到黑色素的生成。

7.睡眠不足



睡眠不足會影響生長荷爾蒙的分泌，有研究表明生長荷爾蒙的缺少是產生白髮的一大重要原因，且熬夜晚睡會導致頭皮血液循環不良，加速頭皮老化，影響黑色素細胞。

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