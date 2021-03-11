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史上最輕薄！Dior氣墊蜜粉問世、最新液態蜜粉掀話題

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▲▼史上最輕薄！Dior最新氣墊蜜粉問世 。（圖／品牌提供）

▲蜜粉新品自帶話題，各個充滿新意。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間佩戴口罩，越來越多女生在意底妝的持妝力，使得定妝蜜粉成為重點單品。Dior推出業界首款氣墊蜜粉，添加蜜粉中的含水量，使得妝容更加服貼，COVERMARK則推出水光液態蜜粉，以80%的水分與神經醯胺為基底，輕拍全臉就能化為隱形保護薄膜，使持妝力大躍升。

▲▼史上最輕薄！Dior最新氣墊蜜粉問世 。（圖／品牌提供）

▲Dior一口氣推出4款顏色，各種膚色皆有對策。

Dior全新推出的氣墊蜜粉共有4款色選，其中紫色能修飾偏黃肌膚，改善暗沉困擾，定裝同時讓肌膚透出自然光澤。運用獨家技術注入純淨三色堇精萃及全新玻尿酸鈉成分，將蜜粉中的水分含量提升至25%以上，創造級絲絨般柔霧妝效。

▲▼史上最輕薄！Dior最新氣墊蜜粉問世 。（圖／品牌提供）

▲Dior 超完美持久氣墊蜜粉，10g，2,200元。

上妝後的柔焦毛孔的效果就像開了美肌濾鏡，妝感讓人驚豔，以奶茶色皮革搭配著迪奧經典籐格紋和Logo，拿在手上超時尚，補妝超奢華。

▲定妝後仍擁有光澤感是所有女生的願望。

許多女生追求光澤肌膚，擔心上了蜜粉光澤感就不見，一般蜜粉都是利用粉末吸附油脂的效果進行定妝，但一到下午肌膚分泌油脂，又因為補妝而產生膚色不均或是容易結塊的情形

▲▼史上最輕薄！Dior最新氣墊蜜粉問世 。（圖／品牌提供）

▲COVERMARK 水光液態蜜粉，1,600元。

COVERMARK水光液態蜜粉，藉由海綿輕拍的上妝方式，在肌膚上形成一層平滑薄膜，即使下午產生油光，也只需要使用面紙輕輕按壓，即可回復原本水嫩妝感。不同於定妝噴霧，因含有較多的酒精，過一段時間後使得肌膚更為乾燥，品牌強調只要在上妝最後一個步驟拍上，即能創造剛上妝的光澤感。

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關鍵字：

蜜粉, 持妝, 服貼, 氣墊蜜粉

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