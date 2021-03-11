fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／DIOR「愛心紗裙」仙到沒天理　《小紅帽》斗篷超時髦

>

▲Dior 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲DIOR的2021秋冬系列發表，很有故事性。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2021秋冬系列，在巴黎時裝周發表，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將她關注的女權、與藝術家合作、說故事功力，以及品牌DNA全部結合，創造出一場極具張力的表演與服裝秀。女星Angelababy、木村心美、裴秀智等人，都受邀隔空看秀，即便不能到處飛，打扮得美美的亮相還是很必要。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▼Dior 裴秀智 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy（上圖起）、木村心美、裴秀智隔空看秀。

2021秋冬系列影片一開始，詭譎氣氛瀰漫，舞者的舞步沒有停歇，從庭院到宮殿內。古老的鐘指向12點，牆邊的荊棘令人想閃避。

模特兒魚貫而出，Maria Grazia Chiuri開始用服裝說故事，白色蕾絲襯衫搭配長裙開場，接連的白襪與黑皮鞋、背心裙，都頗有上個世紀初期的學生味道，而裝飾領片、英式刺繡胸甲，以及白色花邊短襪，同樣屬於兒時記憶。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲蕾絲白襯衫與長裙造型開場。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲背心裙很有學生制服效果。

英國女性主義作家Angela Carter在1979年出版的小說集《The Bloody Chamber》，改編了許多經典童話，包括《小紅帽》，這也成了系列的靈感來源之一，除了一套真的像是現代版小紅帽的紅色斗篷外套，還有不少連帽設計貫穿期間。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲靈感來自《小紅帽》的紅色斗蓬。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲連帽設計、頭巾，貫穿系列。

玫瑰也是重要元素，雖來自品牌經典圖騰，但也與Maria Grazia Chiuri鍾情的《美女與野獸》吻合，她尤其喜愛1946年由法國導演Jean Cocteau執導的電影版本，也由此變化出多套令人驚豔的禮服，誇張的花朵是上身、紗裙上是淺綠色的枝葉，棋盤格禮服的裙襬上，錯落裝飾著立體紅色玫瑰，壓軸的紅禮服更令人屏息，偌大的愛心牢牢吸住眼球，紗裙飄逸，是令人熟悉的仙氣。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲浮誇的愛心、花朵，讓禮服仙氣、吸睛度都滿分。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲牛仔褲相當實穿。

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲包包、飾品等配件。

【看更多2021秋冬巴黎時裝周】

HERMES

巴黎時裝周重頭戲HERMES（愛馬仕）2021年秋冬女裝系列，將紐約、巴黎與上海三地融合在表演中揭開序幕，即便色彩簡潔卻相當有力，像是精緻的棋盤格、各式長版夾克，還有最吸睛的「三合一 Birkin柏金包」，絕對是全球女性風靡焦點。

►愛馬仕「可拆柏金包」超值！THOM BROWNE 羽絨西裝曝光

MIU MIU

MIU MIU秋冬大秀令人驚喜，秀場竟是壯闊的高山雪地，畫面如夢似幻，2021秋冬系列以「Brave Heart無謂之心」為主題，運用比基尼造型來展現女性的勇敢，而MIU MIU充滿少女心的招牌特質，也能在毛毛手套、毛毛雪靴、毛毛手袋、針織口罩帽等單品中找到。

►MIU MIU讓模特在雪地裡穿比基尼　毛毛雪靴、手套太Ｑ

關鍵字：

巴黎時裝周, DIOR, Maria Grazia Chiuri, Angelababy, 木村心美, 裴秀智

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

素顏救星！春夏「人氣飾底乳」盤點，一抹肌膚質感大躍進

素顏救星！春夏「人氣飾底乳」盤點，一抹肌膚質感大躍進

壓力大到喘不過氣？研究：親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記 「金句女王」張鈞甯給30歲女人的話：感情或事業都要忠於自己的感覺 星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠 2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多 最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　 網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看出真實性格脾氣 媲美專櫃的6款平價護手霜！妮維雅潤而不膩、曼秀雷敦保濕效果強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面