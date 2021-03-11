巴黎時裝周／DIOR「愛心紗裙」仙到沒天理　《小紅帽》斗篷超時髦

▲DIOR的2021秋冬系列發表，很有故事性。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2021秋冬系列，在巴黎時裝周發表，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將她關注的女權、與藝術家合作、說故事功力，以及品牌DNA全部結合，創造出一場極具張力的表演與服裝秀。女星Angelababy、木村心美、裴秀智等人，都受邀隔空看秀，即便不能到處飛，打扮得美美的亮相還是很必要。

▲Angelababy（上圖起）、木村心美、裴秀智隔空看秀。

2021秋冬系列影片一開始，詭譎氣氛瀰漫，舞者的舞步沒有停歇，從庭院到宮殿內。古老的鐘指向12點，牆邊的荊棘令人想閃避。

模特兒魚貫而出，Maria Grazia Chiuri開始用服裝說故事，白色蕾絲襯衫搭配長裙開場，接連的白襪與黑皮鞋、背心裙，都頗有上個世紀初期的學生味道，而裝飾領片、英式刺繡胸甲，以及白色花邊短襪，同樣屬於兒時記憶。

▲蕾絲白襯衫與長裙造型開場。

▲背心裙很有學生制服效果。

英國女性主義作家Angela Carter在1979年出版的小說集《The Bloody Chamber》，改編了許多經典童話，包括《小紅帽》，這也成了系列的靈感來源之一，除了一套真的像是現代版小紅帽的紅色斗篷外套，還有不少連帽設計貫穿期間。

▲靈感來自《小紅帽》的紅色斗蓬。

▲連帽設計、頭巾，貫穿系列。

玫瑰也是重要元素，雖來自品牌經典圖騰，但也與Maria Grazia Chiuri鍾情的《美女與野獸》吻合，她尤其喜愛1946年由法國導演Jean Cocteau執導的電影版本，也由此變化出多套令人驚豔的禮服，誇張的花朵是上身、紗裙上是淺綠色的枝葉，棋盤格禮服的裙襬上，錯落裝飾著立體紅色玫瑰，壓軸的紅禮服更令人屏息，偌大的愛心牢牢吸住眼球，紗裙飄逸，是令人熟悉的仙氣。

▲浮誇的愛心、花朵，讓禮服仙氣、吸睛度都滿分。

▲牛仔褲相當實穿。

▲包包、飾品等配件。

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HERMES

巴黎時裝周重頭戲HERMES（愛馬仕）2021年秋冬女裝系列，將紐約、巴黎與上海三地融合在表演中揭開序幕，即便色彩簡潔卻相當有力，像是精緻的棋盤格、各式長版夾克，還有最吸睛的「三合一 Birkin柏金包」，絕對是全球女性風靡焦點。

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MIU MIU

MIU MIU秋冬大秀令人驚喜，秀場竟是壯闊的高山雪地，畫面如夢似幻，2021秋冬系列以「Brave Heart無謂之心」為主題，運用比基尼造型來展現女性的勇敢，而MIU MIU充滿少女心的招牌特質，也能在毛毛手套、毛毛雪靴、毛毛手袋、針織口罩帽等單品中找到。

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