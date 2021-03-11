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素顏救星！春夏「人氣飾底乳」盤點，一抹肌膚質感大躍進

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▲▼素顏救星！春夏最新飾底乳盤點。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

▲好的飾底乳，幫助打造輕薄透光的底妝。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

挑選一瓶好的飾底乳，底妝就成功一半，盤點春夏飾底乳新品，不僅能修飾膚色，還能讓毛孔神隱，輕輕一抹讓膚況更上一層樓，連後續粉底用量都省了！

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧超完美持久飾底，SPF20/PA++，30ml，2,050元。

從配方到包裝全面革新，能讓後續底妝更加完美貼膚，內含經典花植萃取成分，展現如保濕霜般的高延展性，一抹潤澤，讓底妝全天候展現輕透無瑕的美肌實力。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK UV防護乳(透光勻色型)，SPF35/PA+++，60g，1,300元。

含珊瑚色澤和稜鏡銀色珠光，能自然柔和修飾暗沉與膚色不均。薄透的UV防護膜，質地水潤輕盈，能均勻服貼肌膚凹凸處，幫助增添光澤與血色感。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采柔肌妝前乳，30ml，2,300元。

輕盈質地讓肌膚無負擔，秘訣在於由磁器表面「釉藥」為發想而開發而成的妝前乳。輕抹在肌膚即形成一層飽滿光澤的表面，既能包覆肌膚粗糙和凹凸部分，又能透光，打造漂亮的素肌效果。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲CHIC CHOC 柔焦UV校色乳SPF28/PA++，27ml，780元。

結合UV防護×柔焦濾鏡×控油持妝，3in1多功能的設計，在追求快速的時代，讓上妝變得更加輕鬆，內含柔霧聚焦光粒成分，能修飾肌膚的凹凸不平和毛孔、即便出油也能透過多重折射效果，創造柔霧視覺效果。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 丰靡美姬‧幻粧零瑕長效潤色乳 SPF20/PA++，30g，850元。

添加光采精華成分，能長時間保持肌膚潤澤，保有水潤光澤感同時，更能固化分泌過剩的皮脂，使整日上妝不泛維持不泛油光，雙重毛孔遮飾成分，能自然遮蓋毛孔、改善肌膚凹凸不均。

►女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

關鍵字：

飾底乳, 肌膚

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