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2021母親節必買「加大版」保養神品！SK-II青春露、雅詩蘭黛、Bobbi Brown一次看

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▲▼ 2021母親節保養神品加大版盤點。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲在母親節時推出經典人氣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。（圖／記者張毓容攝、翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整各家品牌推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好。

Estee Lauder雅詩蘭黛

雅詩蘭黛今年母親節推出超過40款精選優惠組，最低折扣來到52折，加上每年母親節都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

而每次母親節前夕就會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年同樣推出4款明星商品加大版，包含「濕敷神水」微分子肌底原生露和微分子肌底原生露櫻花輕盈版，神級拉提精華「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華和超多部落客熱愛推薦的Pro全能防曬超輕感水凝露。

▲▼母親節加大版盤點。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露、微分子肌底原生露櫻花輕盈版，各400ml，折扣價NT$6,800。

▲▼母親節加大版盤點。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露，400ml，折扣價NT$6,800。


▲雅詩蘭黛 Pro極速緊緻肌密全能精華，75ml，折扣價NT$5,700；Pro全能防曬超輕感水凝露，50ml，折扣價NT$2,980。

SK-II

才剛推出超可愛春日娃娃和服版青春露掀起搶購潮的SK-II，今年母親節再度讓鐵粉最愛的加大容量版青春露回歸，更連同被網友譽為「亮白小燈泡」的超肌因鑽光淨白精華、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜等其他幾款明星熱銷產品一起推出限量加大版，不管是青春露重度使用者或小燈泡鐵粉，都能買好買滿，用起來更划算。

▲▼母親節加大版盤點。（圖／品牌提供）

▲SK-II 青春露加大版，330ml，優惠價NT$7,182。

▲▼母親節加大版盤點。（圖／品牌提供）

▲SK-II R.N.A超肌能緊緻活膚霜加大版，100g，優惠價NT$5,220。

▲▼母親節加大版盤點。（圖／品牌提供）

▲SK-II 超肌因鑽光淨白精華加大版，75ml，優惠價NT$8,280。

Bobbi Brown

為迎接2021百貨母親節，Bobbi Brown的明星商品「冬蟲夏草家族」從粉底、氣墊到保養都有超優惠折扣，而彩妝師都大推的「持妝神霜」維他命完美乳霜也推出100ml限定大容量版，以72折優惠價就能獲得。

▲▼ 2021母親節保養神品加大版盤點。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲Bobbi Brown 維他命完美乳霜，100ml，原價NT$4,600，特價NT$3,300。

此外，卸妝界的空空賞冠軍沁透茉莉淨妝油也推出超搶手的囤貨組，大容量400ml加上200ml，相當於7折價格就能把半年份一次買足。

▲▼ 2021母親節保養神品加大版盤點。（圖／品牌提供、翻攝品牌ＩＧ）

▲Bobbi Brown 沁透茉莉淨妝油，400ml＋200ml，原價NT$5,100，特價NT$3,600。

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關鍵字：

美妝, 保養, 保養品, 彩妝, 2021, 母親節, 母親節優惠, 加大版, 大容量

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