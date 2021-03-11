破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

記者王則絲／台北報導

H&M年度重磅設計師聯名「H&M X Simone Rocha」系列於今（11日）按照慣例，於微風松高門市正式開賣，今日早上7:30開賣現場便已匯聚超過百人排隊，第一位客人更是在凌晨12點多時就來門口。其中第一批購買民眾李小姐表示，總共花了兩萬多元，但還是有想要的單品沒搶到，描述現場搶購情況激烈，哀怨道：「男生都不讓我，直接從我手中搶走。」

▲H&M早上排隊盛況。（圖／記者王則絲攝）



今日一早7:30開賣，現場匯聚破百人排隊，第一位客人更是在凌晨12點多時就來門口，徹夜等待足足8個小時，整個深夜到清晨陸續有民眾前來加入隊伍，長長人龍持續延伸到紅絨柱之外，相比上回2019年的設計師聯名系列發售狀況，這次人潮多非常多。

第一批購買民眾李小姐逛完後接受訪問，提到店內聯名商品區現場搶購戰況激烈：「我拿一個男生的風衣，在看Size，然後他直接從我手中搶走，男生都不讓我。」表示今天總共買了兩萬多元，但是還有單品沒搶到。

▲民眾邱小姐買到戰利品，開心在場外拍照留念。（圖／記者王則絲攝）



另一提著大包小包戰利品出來的邱小姐，也是豪灑了兩萬多元，她表示：「大部分都有買到。」總共買了8件品項，關於這次的聯名，邱小姐提到：「從以前就很喜歡這位設計師（Simone Rocha），而且從很早期就很關注H&M的設計師聯名系列，每一次都會來搶。」

▲其他民眾也大多花費超過一萬元。（圖／記者王則絲攝）