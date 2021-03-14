小花墜飾打開竟藏瓢蟲！　本季必收花系列首飾出列

▲Pandora 春季系列花漾雛菊設計風格甜美。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

春回大地，丹麥品牌Pandora與法國品牌Les Néréides不約而同將春日綻放的花朵凝於瞬間，推出色彩繽紛的花朵造型新品，Pandora選定小雛菊為主角，以純銀打造甜美堅毅形象的雛菊，再輔以漸層紫色或粉色的琺瑯，中央再點綴閃亮鋯石，款式包括串飾、耳環與數朵小花繞成圈的戒指，風格清新。

▲Pandora Moments 925銀多圈蛇鏈手鍊3,280元，串上小雛菊固定釦2,080元（左起），小雛菊琺瑯串飾2,480元，漾紫小雛菊琺瑯925銀吊飾2,080元，小雛菊琺瑯吊飾2,480元。





▲Pandora粉紅三雛菊戒指（左）3,680元，璀璨雛菊冠冕戒指3,280元。



為了彰顯花漾雛菊設計的活潑氣息，Pandora特別推出925銀及Pandora Rose 兩色全新的Pandora Moments多圈蛇鍊手鍊，由三條充滿律動感的蛇鍊組成，搭配經典圓釦頭，以及串上環圈式或單朵小雛菊的串飾，展現年輕朝氣。

▲Les Néréides花叢間的秘密項鍊。（圖／Les Néréides提供，以下同）



法國品牌Les Néréides則主打花叢間的秘密系列，以花卉勿忘我搭配小瓢蟲吸睛，品牌再度展現刻模、拋光、琺瑯製作與上色、鑲嵌與組裝全程手工製作的精緻工藝，每一朵繽紛小花都栩栩如生，最令粉絲興奮是久違的相片盒墜飾於此系列再度亮相，打開金色勿忘我鏤空雕花蓋子，即顯露暗藏其中的瓢蟲，整體設計不僅具裝飾性，也兼具賞玩樂趣。

▲Les Néréides相片盒墜飾打開金色勿忘我鏤空雕花蓋子，即顯露小瓢蟲，6,800元。



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