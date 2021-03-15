「麻糬控」必吃8家名店！超大顆只要10元　芝麻粉加牽絲起司太誘人

麻糬、湯圓、大福傻傻分不清楚？麻糬其實就是糯米粉加水後，蒸熟再搗過，可以生食的小點心！看文章也能長知識，還不趕快看下去！

林振櫂燒麻糬

來寧夏夜市絕對不能錯過這一味！Q軟的麻糬切成一小塊很好入口，撒上滿滿花生粉好幸福！熱騰騰的麻糬加在清冰上，冰火交織的好滋味，讓人無法忘懷！

▲林振櫂燒麻糬。（圖／美食客肥妮正在吃提供）

三六圓仔湯

位於龍山寺對面的圓仔店！這裡的黃金麻糬很特別，裡頭包的可是會牽絲的起司！麻糬超軟Q，芝麻粉香氣十足，口感豐富不膩口！來求姻緣的朋友路過可以參考看看！

▲三六圓仔湯。（圖／美食客湘四樓提供）

雙連圓仔湯

將近70年的老字號，乘載了很多人的回憶！燒麻糬扎實不黏牙，店家超貼心還附上熱茶以免噎到！自選刨冰淋上滿滿芋泥醬，搭配湯圓、芋圓、芋泥塊，芋頭控肯定愛！

▲雙連圓仔湯。（圖／美食客米諾提供）

西螺祖傳麻糬

店家獨創的片狀麻糬，口感細緻綿密不黏牙！糯米香氣迷人，沾上細小顆粒的花生粉，不甜不膩吃了還不容易脹氣！

▲西螺祖傳麻糬。（圖／美食客Andrea提供）

沖繩日式碳烤麻糬

看似不起眼的小攤販，卻是很多人來西門町必排的甜點之一！剛烤過熱騰騰的麻糬加上黑糖醬及煉乳！外層焦脆裡面軟嫩的麻糬，還有許多口味任你選擇，無論是鹹的還是甜的通通都有！

▲沖繩日式碳烤麻糬。（圖／美食客abouteat美食日記提供）

魏祥記燒麻糬麻糬冰

來延三夜市怎麼能少得了這一味！圓滾滾的麻糬，裹上厚厚一層花生粉，吃起來超軟Q！另外還販售燒麻糬冰以及紅豆湯，寒冷的冬天喝熱湯配燒麻糬好幸福！

▲魏祥記燒麻糬麻糬冰。（圖／美食客想成為吃貨提供）

來呷甜甜品

芋頭控看過來，這碗芋頭雪花冰實在不得了！綿密的芋頭泥裡頭藏著芋頭塊，搭配現煮Q彈的花生燒麻糬及滿滿煉乳，實在太誘人拉！

▲來呷甜甜品。（圖／美食客mollybo提供）

不老客家傳統麻糬

現點現做的銅板美食，沒有排隊可是吃不到的呦！超大顆麻糬內餡飽滿，絲毫沒有偷工減料！共有六種口味，均一價只要十元！這麼佛心的店家到底哪裡找！

▲不老客家傳統麻糬。（圖／美食客米歐 miomymic提供）

圖、文／MENU美食誌

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