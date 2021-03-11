搶翻天！H＆M聯名開賣一小時貨架已空　大陸網站癱瘓、淘寶驚現翻倍價

記者王則絲／台北報導

H&M年度設計師聯名「H&M X Simone Rocha」系列於今（11日）正式開賣，清晨開賣盛況《ET FASHION》已帶大家透過鏡頭直擊，記者實際於9：25場次進入店內，貨架上幾乎已賣完，夯款配飾更是一件不留。據外媒報導，大陸於午夜網路開搶時，H&M網站瞬間癱瘓持續超過兩小時，目前淘寶更已出現了翻倍的售價，足見本次聯名帶來的龐大影響力。

▲H&M微風松高店內9:25左右就已幾乎售完，貨架上僅剩少少單品。（圖／記者王則絲攝）



「H&M X Simone Rocha」系列全球僅有台灣與香港有門市實體排隊發售，其他國家則是於午夜網路開賣。記者於7:45分領取號碼牌，僅拿到9:25入場的場次，此已是第五場次，前面有超過一百多個人。實際於9:25進入店內，距離8:05第一批入場只過了一個多小時，貨架上幾乎已經賣光，僅剩下10項以內的單品，包括較素面的上衣、帽T、白T恤等，其他焦點洋裝、珍珠飾品各色與尺寸一件不留。

▲H&M X Simone Rocha聯名開賣癱瘓大陸官網。（圖／翻攝自官網）



不只是在台灣形成排隊盛況，據外媒報導，大陸網站午夜一開賣便瞬間癱瘓，許多人無法順利完成付款，而被導向以上頁面，且據網友反應，這個問題持續了至少兩個小時，現在再回到天貓官網上，可以看到幾乎所有商品都已售完下架，同樣僅剩下一些識別度較低的單品。

▲淘寶上已出現翻倍的轉售價。（圖／翻攝自淘寶）



像這樣的爆款聯名系列，出現專業代購、高價轉手賣的情況都是可預期的，目前在購物平台淘寶網站，便可以找到相同的單品，以定價超過翻倍的價格出售，且已經有人下單，像是原價台幣999元的蝴蝶結髮飾，已賣到人民幣500，相當於台幣約2,170元；同樣定價台幣999元的珍珠髮夾更是賣到了人民幣650，約台幣2,820元，超過兩倍售價。預估像是蝴蝶包款、髮飾、洋裝等熱門單品還將會出現更誇張的炒價。

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