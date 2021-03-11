蔡依林自豪穿什麼都辣　戴2億寶格麗加秀馬甲線

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）BAROCKO頂級珠寶展今登場，展出超過300件、總值近新台幣60億元的頂級珠寶暨腕錶作品，代言人蔡依林今穿露肚裝搭配兩套各逾2億元的祖母綠與藍寶石珠寶，結實的腹部馬甲線與珠寶齊搶鏡，她笑稱：「這件（衣服）已經是最保守的了，Oh My God！我應該穿什麼都辣吧！｣

▲蔡依林小露馬甲線，展示逾2億元的寶格麗頂級珠寶。（圖／記者張一中攝）

蔡依林招認時年輕時會衝動買珠寶，近來已經會考慮是否會隨時戴上，因為不想只將珠寶鎖在保險箱，問及如何搭配？她表示：「看心情，有時候會戴多一點，有時候又只想極簡風，最常戴Serpenti系列腕錶，蠻帥的。｣而此次寶格麗端出的BAROCKO頂級珠寶最吸引她之處，在於層疊設計如服裝精緻細節，自信表示沒有什麼珠寶不能駕馭的。

▲蔡依林每天依心情搭配珠寶。（圖／記者張一中攝）

▲寶格麗BAROCKO系列鑲嵌30.46克拉無油處理長方形切割哥倫比亞祖母綠的鑽石戒指（左）約335,438,000元， Emerald Star頂級祖母綠、珍珠與鑽石頸鍊約82,958,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗BAROCKO系列Blue Fantasy項鍊（左）主石是約47.57克拉枕形切割矢車菊藍藍寶石， Treasure頂級古幣、珍珠與鑽石項鍊。

BAROCKO頂級珠寶展共有Meraviglia（驚奇）、色彩（Colore）與光影（Luce）三大主題，驚奇首推頂級大克拉寶石，端出此次最高價、逾3億元的Muzo礦產的稀世30.46克拉無油處理的矩形切割哥倫比亞祖母綠，以及92克拉無燒處理的甜麵包山形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石裸石；而對光的詮釋，則來自巴洛克風格建築，推出放射狀黃K金鑽石項鍊；寶格麗是彩寶名家，在Juicy Exuberance頂級彩寶與鑽石項鍊獲得最佳應證。





▲寶格麗靈感源自於光的BAROCKO系列黃K金鑽石項鍊（左），Juicy Exuberance頂級彩寶與鑽石項鍊。





▲寶格麗SERPENTI VIPER RAINBOW腕錶（左起）3,571,000元，SERPENTI INCANTATI RAINBOW腕錶7,033,000元，SERPENTI VIPER RED COLOR WAVE腕錶4,689,000元。

除了巴洛克設計風格迷人，寶格麗同時端出寶石界四大天王鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石吸引收藏家。法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）、卡地亞（Cartier）頂級珠寶系列也多以四大寶石為主角，成為明星、名流出席重要場合的首選。





▲李冰冰佩戴Boucheron高級珠寶系列Plume de Paon孔雀羽毛耳環。（圖／Boucheron提供）





▲英國女星艾瑪柯琳於金球獎佩戴卡地亞鑲嵌5.20克拉及5.16克拉的枕形切割祖母綠鑽石耳環。（圖／卡地亞提供）

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