休假來陽明山享受世外桃源！浪漫甜點到夜景餐廳　10家美食必訪

一年四季都有不同花季的陽明山成為台北人休假時最愛去的地方！而這裡的美食可不少，從人氣小吃、浪漫甜點到夜景餐廳，快來挖掘！

牛肉拌麵

牛肉拌麵是文化大學學生推薦的美食！招牌必點就是牛肉拌麵！扎實的牛肉配上蒜香，口味口感很豐富啊！再加上酸菜和辣椒，更有層次，另外還有提供免費牛骨高湯！

▲文化大學學生推薦的牛肉拌麵。（圖／美食客Huang Zhujun提供）

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

豆留森林是cama的旗艦店，被譽為最美秘境咖啡廳！以木製裝潢打造出濃厚的日式風格，提供早午餐、下午茶、主餐，其中帽子拿鐵是招牌之一，奶泡會高出杯身，就像個小帽子！

▲豆留森林被譽為陽明山最美秘境咖啡廳。（圖／美食客魚魚小遊食提供）

故鄉海芋餐廳

來到景點之一竹子湖，就來試試超好評的海芋餐廳！必點白斬雞肉，看起來油亮油亮，吃起來鮮嫩不柴，還帶著雞油的香氣！菜色份量十足，適合多人一起來。

▲賞完海芋，必來趟海芋餐廳。（圖／美食客抹茶小妞嗜提供）

松竹園

30年人氣老店！菜色選擇相當豐富，標榜「自己吃的雞自己養」，擁有自己的養雞場，必點招牌菜就是黃金脆皮雞！烘烤過的外皮、彈牙鮮嫩的肉質，口感跟一般的白斬雞不同！

▲松竹園是30年人氣老店。（圖／美食客廖阡筑提供）

想 陽明山

位於美軍宿舍群，提供各種異國料理，餐點種類從沙拉、早午餐、義大利麵、牛排、甜點、飲料都有，墨魚義大利麵有整尾的小卷鋪在上頭，墨魚汁的鹹度、麵條的口感都很剛好，再加上菇類和番茄增加口感。

▲各種異國料理都能吃到。（圖／美食客Alice Chen提供）

有明心 COFFEE ROASTERS

有明心是一間獨立烘豆咖啡館，有著超美玻璃屋！在這裡有手沖咖啡也有創意特調，還有手作甜點！其中柚花金萱生乳酪蛋糕是必點招牌！吃起來口感綿密，加上香濃的乳酪，搭配咖啡好適合！

▲有著超美玻璃屋的獨立烘豆咖啡館。（圖／美食客Kara提供）

白房子YANG MING CAF’E

外觀保留美軍宿舍樣貌，裡面有著優雅文藝氣息，餐點主要分為兩類，一是全日供應的三明治和手沖咖啡、二是11點之後供應的簡餐和排餐，還有單點沙拉、甜點等，空間舒適自在還沒有用餐時間限制，另外也有包廂適合多人聚會！

▲白房子YANG MING CAF’E。（圖／美食客Aiba翼提供）

好樣秘境 VVG HIDEAWAY

被大樹們包圍的白色玻璃屋，店內空間很寬闊，不用怕擁擠！餐點種類從沙拉、三明治、主餐、義大利麵到甜點都有，不管是來吃下午茶或是吃正餐都可以。有著自然的採光，還能聽到蟲鳴聲，很適合來放鬆！

▲好樣秘境 VVG HIDEAWAY。（圖／美食客Miranda提供）

屋頂上 THE TOP

有著一片無敵夜景，充滿熱帶島嶼的風格，很適合情侶約會或朋友聚會！餐點火鍋、熱炒、燒烤、合菜都都有，兩人來的話可以點雙人套餐，裡面包含沙拉、肉盤、海鮮盤、野菇拼盤、主食、甜點、水果、飲料，很是豐富！

▲屋頂上 THE TOP。（圖／美食客Hann提供）

草山夜未眠景觀餐廳

草山夜未眠也是陽明山夜景餐廳必訪之一！走的是浮誇浪漫風格，不僅有鳥籠還有旋轉木馬，很適合拍照！傍晚來還可以一次收日落和夜景！

▲草山夜未眠是陽明山夜景餐廳必訪之一。（圖／美食客Appleradish 提供）

圖、文／MENU美食誌

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