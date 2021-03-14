根本平價版LV！星巴克「白金魚鱗托特包」爆紅　燙金材質超質感

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星巴克每每推出聯名單品總是引起討論，此次在大陸爆紅的「白金魚鱗」系列，亮點竟然並非杯款，而是宛如精品風格的「魚鱗款托特包」，以鮮明的白灰色圖騰遍佈其中，被網友封為平價LV替代款，更以超實用的大容量設計擄獲人心！

大陸星巴克在3月迎來春季系列，此次的「白金魚鱗」以白灰色疊加圖騰為靈感，如同波光閃閃的魚鱗一樣耀眼，且品項十分多元，有白金立體馬克杯、白金幻彩魚鱗隨行杯、魚鱗款閃粉雙層杯，容量則從385ml 至500ml都有，滿足民眾日常所需。

▲此次最大亮點是一款「魚鱗款托特包」，貼心搭配了同樣設計的燙金魚鱗筆記本。（圖／翻攝自小紅書）

而此次最大亮點是一款「魚鱗款托特包」，從外觀來看，結合了時下正夯的老花圖騰，遊走於托特包之上，白灰相互結合十分耐看；加上皮革與扣帶設計點綴，還巧妙在提把上印製了小巧的星巴克Logo，一點也不突兀，同時賦予一包2背法相當實用。

這款魚鱗托特包還貼心搭配了同樣設計的燙金魚鱗筆記本，顏值超高，一拿出就吸引眾人目光，該系列曝光後也引起網友們熱議，粉絲驚呼：「太有質感」、「一千元左右就get，根本平價LV托特包」、「便宜還這麼耐看。」

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