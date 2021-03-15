性別框架和限制消失了嗎？3部時代電影點出女權的萌芽與希望

▲3部90年代的電影。（圖／《大紅燈紅高高掛》劇照、《喜福會》劇照）

所謂「男主外、女主內」、「女子無才便是德」、「男兒有淚不輕彈」，自古流傳至今的生活片語，如同一道隱形的枷鎖，衍生許多層出不窮的性別框架，限制人們的思想和自我意識。

尤其女性，好幾個世紀以來所受的限制和壓力，造就了隱忍、謙卑、不敢表達內在思維的壓抑性格；這點，透過 3 部 90 年代的電影，便能深刻感受出端倪。以下將以張藝謀執導的《菊豆》、《大紅燈籠高高掛》，以及作家譚恩美著作改編的《喜福會》，透過角色和環境的論述，探究女權的起步和時代中的演變。

《菊豆》

社會若未改變，「逆返」終將自我毀滅

▲菊豆。（圖／《菊豆》劇照）

《菊豆》故事設定於 20 年代的中國，描述年輕貌美的菊豆，嫁至染房廠主楊金山後深受無法得子丈夫的夜夜折磨，輾轉和丈夫侄子楊天青產生情愫，亂倫生下兒子楊天白，卻在環境的不許可和人們不健全的心態中，邁向毀滅、大義滅親的人倫悲劇。

仔細觀察菊豆這個角色，她同時兼具舊有女性的矜持含蓄，和新時代女性的獨立剛強。面對楊金山的暴戾、楊天青不敢違背叔叔的軟弱，菊豆皆以同樣的不畏懼來應對；那些社會的既有觀點，外人的閒言閒語她並不在意，反而秉持自我的主觀意識，但生於那個不平等的年代，她的勇氣是被允許的嗎？

自始至終的「逆返」性格，沒有為菊豆的人生帶來一絲曙光，最終依然脫離不了悲劇的收場。間接以強烈的收尾告訴觀者：「社會若還未轉變，那些反骨的叛逆，終將會走向毀滅。」

《大紅燈紅高高掛》

爭奪權勢失去自我，要爭一口氣或者活得像自己？

▲大紅燈紅高高掛。（圖／《大紅燈紅高高掛》劇照）

在一座迂腐的宅院，四個女人用盡心計獲取老爺的寵幸，為了那宛如「井底之蛙」的權勢，不惜將自己化為冷血、現實的動物。

《大紅燈紅高高掛》背景同樣是 20 年代的中國，女主角頌蓮大學畢業後被迫嫁入陳府，從一開始不屑被老爺「點燈」的態度，到最後同流合汙，與其他姨太爭相鬥寵，甚至暗地裡做出許多卑劣的舉動，為的就是要讓房間外的紅燈籠被點燃掛上，渴求自己在這座宅院的地位。

我們可能會想：「不就是個宅邸嗎？在這麼小的世界，有必要如此勾心鬥角嗎？」或許，在那個不自由的年代，女性們唯有藉由同性的爭寵和權力鬥爭，才能證明自我的價值吧！劇情最終頌蓮因犯了大忌而被處永久的「封燈」懲罰，似乎也在呼應著整部電影所暗示的時代女性悲劇。

《喜福會》

擺脫宿命的羈絆，在新的人生指引新的出路

▲喜福會。（圖／《喜福會》劇照）

1949 年，在女權意識日趨萌芽之時，四對亞裔母女在舊金山一座教會聚會、打打麻將，將彼此的「社團」稱之為喜福會。母親們在中國出生，從小所受的教育和思想皆是封閉、不平等的，她們希望自己的女兒能在開放的西方國家展翅高飛，卻沒料到無形的教授方式和習慣，讓女兒們在不知不覺中，步入了和自己一樣的命運。

因此，四位母親透過訴說過往，告訴女兒自己的人生經歷，以及那些不堪回首、深埋於心底的秘密。起初的避而不談，原先是希望女兒別受中國對女性的限制和歧視所影響，但看著她們逐漸失序的生活，終於勇敢面對，同時也因為這份自白的勇氣，讓年輕一代的女性，更有勇氣表達自我、貫徹並執行理想。

不同的時代背景、不同的環境氛圍，有的是一個個堅強且具有韌性的女性，不斷在深受框架的社會中，勇敢打破傳統規範，一步步大眾對女權主義的關注，也讓我們有寬廣的方向和目標，得以盡情地展現自我。

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