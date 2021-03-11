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隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

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記者鮑璿安 ／台北報導

女星們時尚眼光太接近是很常有的事，近期許瑋甯與隋棠都相中了同款「金箔跟鞋」，兩人不僅成功化解撞鞋尷尬，更憑藉個人特質駕馭單品，許瑋甯巧妙露出長腿演繹「下衣失蹤」的美感，隋棠也不甘示弱，上演彎腰Pose表現力十足，讓粉絲大飽眼福。

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲許瑋甯穿著SAUVEREIGN漆亮皮革金箔跟鞋，擺拍下衣失蹤美照 。（圖／品牌提供）

許瑋甯近期穿著鞋履品牌SAUVEREIGN HOLLY 90漆亮皮革金箔跟鞋搭配Pure經典金箔扣擺拍，品牌以金箔扣為軸心，可自由選擇搭配的設計，在各包款、鞋履及胸針墜飾等配件上轉換，增添日常時尚變化。畫面中許瑋甯一身俐落長版皮革大衣流露率性特質，且倚靠在墻上巧妙秀出細長美腿，以下衣失蹤的效果，使得腳尖的高跟鞋更為亮眼。

巧合的是隋棠也在近期穿上了同款高跟鞋出鏡，隋棠一頭中分秀髮露出精緻臉蛋，眼神充滿銳氣，簡潔大衣之下，白皙的雙腿加上金箔跟鞋收尾，呈現出彎腰站立的時尚Pose，隨著鏡頭捕捉下吸睛美照。一張美照還不夠看，下秒隋棠更穿上別具氣場的連體背心，蹺二郎腿的霸氣姿勢擺拍，換上MARLENE 75網紗材質金箔跟鞋，展現不同以往的魅力。畫面曝光之後，許多網友紛紛表示：「隋棠超美」、「霸氣又溫柔」、「撞鞋但風格完全不一樣。」

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲（依序）蔡依珊穿著MARLENE 75 網紗材質金箔跟鞋；孫瑩瑩以ROYALOAK 75漆亮皮革金箔跟鞋搭配Shadow經典金箔扣。（圖／品牌提供）

【看更多美鞋】

▲申敏兒。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲申敏兒身穿TOD’S 2021春夏紫羅蘭色西裝外套，搭配凡爾賽鑽扣高跟鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

申敏兒的天然時尚氣息深受各大精品品牌喜愛，近期拍攝畫報換上TOD’S 2021春夏系列的「紫羅蘭色」西裝外套，以鮮明色彩襯托白皙修長美腿，衣著的俐落剪裁勾勒出申敏兒的幹練氣場，加上白色高領內襯疊搭，更顯巴掌臉蛋精緻，一舉一動都表現力十足。

視線向下看，申敏兒更是直接光腳出鏡，隨著鏡頭拉近，消失的高跟鞋竟然出現在申敏兒頭頂，她將Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣紫色高跟鞋頂在頭上，如此新奇的曬鞋方式，與一雙炯炯有神的大眼增添氣場，讓人不注意都難。

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關鍵字：

隋棠, 許瑋甯, 蔡依珊, 孫瑩瑩, SAUVEREIGN

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