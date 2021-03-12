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《我沒有談的那場戀愛》以不圓滿的感情，講述現代男女都有的傷痕

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▲《我沒有談的那場戀愛》劇照。（圖／女子學）

▲我沒有談的那場戀愛。（圖／《我沒有談的那場戀愛》劇照，下同）

金曲歌后艾怡良、爵士女聲 9m88 跨界演出，由徐譽庭、許智彥共同執導的臺灣愛情喜劇《我沒有談的那場戀愛》，從公布卡司時便因兩位實力女歌手的參演，掀起了一波討論熱潮；而出演男主角的吳慷仁更是顛覆以往戲劇形象，不惜為本片增肥二十公斤，挑戰演出總是嬉皮笑臉的輕浮角色。

在幾乎所有人都有使用社交平台的時代，與人保持聯繫便是輕而易舉，但若要永遠斷絕來往，按下封鎖按鈕也不會是件難事。面癱女主管郭勤勤（艾怡良　飾）的臉書封鎖名單中，有著兩個名字，兩個在其生命佔有一席之地，卻又不得不屏蔽的男性帳號；時隔多年，勤勤鼓起勇氣解除了封鎖，決定正視那些被討厭的過去與自己。

以網紅時代的文化共鳴，締結觀眾與角色的連結

▲《我沒有談的那場戀愛》劇照。（圖／女子學）

在 1990 年代中期，手機的普及化深刻改變了電影人的敘事方式，片中角色能夠迅速接受訊息、同時完成複數行為，大幅加快了影像敘事的步調，使得情節推演更為緊湊、具有張力。到了智慧型手機普及的年代，除了撥打、接收電話以外，資訊的流動有了更多元的手段，此時的電影也隨之有著不同的講述方式，卻同時也考驗著電影製作的呈現。

《我沒有談的那場戀愛》中，大量穿插社群網站的發文頁面、影片平台的網紅影片，擺脫傳統的呈現方式，以網紅時代的文化共鳴，讓電影不再是創作者單方的提供故事，而是藉由熟悉的介面拉近創作者與視聽人的距離；原本在電影中無法觸及的情節，透過動態的發布、對他人帳號的封鎖，才真正地走進了觀眾的生活。

想著想著就錯過了，做著做著就成功了

▲《我沒有談的那場戀愛》劇照。（圖／女子學）

《我沒有談的那場戀愛》中，以數條無法圓滿的感情，講述現代愛情中難以避免的遺憾；片中多慮而不敢確認關係的郭勤勤、為了自我實現而漠視另一半感受的南之仰，諸多遺憾都得在木已成舟，無法挽回時才終有覺悟。「想著想著就錯過了，做著做著就成功了。」電影透過眾人所經歷的遺憾，講述感情中及時行動的必要性。

艾怡良與 9m88 初次主演電影，分別演出的角色代表著不同價值觀的碰撞，儘管表現略顯生澀，卻反而演出辦公室關係的尷尬與緊張。於賀歲檔期上映的本片，片長 95 分鐘卻濃縮大量資訊，導致並非每個橋段都能留予讀者時間消化，但劇中角色自我厭惡的營造、內心掙扎的展現，使得每個角色帶有瑕疵卻又令人同情，演出都會男女普遍存在的傷痕。

《我沒有談的那場戀愛》有著明快的節奏與新穎的敘事方式，看似畫下悲傷、遺憾的結局時，卻反而因角色們的覺悟、勇敢面對自己，反正比皆大歡喜的喜劇更為圓滿與真實。

延伸閱讀：

《一個巨星的誕生》：夢想與愛情間的掙扎，女神卡卡獻唱演出的代表作

你願意為了愛做到什麼樣的程度？2020 歲末國片《腿》：演繹感情的悲歡離合，詮釋愛裡的真實無常

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 我沒有談的那場戀愛, 電影, 國片, 影評, 心靈, 情緒, 愛情, 感情, 人生

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