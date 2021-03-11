H＆M聯名究竟在搶什麼？從Simone Rocha的設計有多好看就知道

記者王則絲／專題報導

終於在今日（11日）正式開賣的「H&M X Simone Rocha」年度設計師聯名系列，一開賣即造成瘋搶，現場誇張排隊情況和一掃而空的貨架引發話題。 不過其實比起H&M先前曾合作過的對象，例如老佛爺、CDG、KENZO、MOSCHINO⋯⋯都廣為人知，Simone Rocha在台灣的知名度則遠遠比不上它們，但這回合作系列卻意外的大受歡迎，究竟是在搶什麼？讓《ET FASHION》趁此機會帶大家更加認識Simone Rocha。

自2004年H&M與時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的驚世聯名後，年度設計師聯名計畫就此展開，接續著2005年Stella McCartney、2008年Comme des garcons（CDG）川久保玲、2009年JIMMY CHOO，台灣則是在2015年的BALMAIN聯名時才盼到H&M登台，2018年的MOSCHINO聯名更造成誇張的瘋搶，此設計師聯名約在每年的11月左右登場，但是去年2020年舉世混亂，許多人都認為H&M也許因為疫情影響關係不得不跳過這一年，其實H&M並沒有遺忘，只是遲到了，這回與「Simone Rocha」的聯名再度令民眾瘋狂，又將寫下歷史的一頁。

▲（上）H&M X CDG、（下）H&M X BALMAIN。（圖／資料照）



Simone Rocha為現居倫敦、出生於愛爾蘭的新銳設計師，年僅34歲，具有亞洲混血血統，父親為香港裔設計師John Rocha，Simone Rocha可說是從小耳濡目染，在被布料、衣服圍繞的環境下長大。Simone Rocha曾經提過，每年清明節時會飛到香港和整個家族一起祭祖掃墓，這與她於設計上被啟發的「暗黑死亡美學」有所關聯，而Simone Rocha愛用的招牌珍珠、刺繡則是繼承父親的浪漫主義，於2010年首次在倫敦時裝周發表個人品牌系列。

雖然Simone Rocha算是小眾設計師品牌，在台灣僅有對時尚領域有涉獵的人才可能略知一二，但其實在國外時尚圈頗有知名度，Simone Rocha曾入圍首屆LVMH大獎決賽，也曾獲英國時尚大獎提名為年度女裝設計師、Harper’s Bazaar年度設計師獎，近年更加入MONCLER天才計畫Genius Group，成為炙手可熱的新銳設計師。

▲Simone Rocha 2021春夏。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）



▲Simone Rocha 2020秋冬。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

Simone Rocha的設計服裝很有個人特色與辨識度，就從剛發表的2021秋冬、最新的2021春夏和2020秋冬來看，可以發現大量的珍珠、刺繡、立體澎澎造型、透紗、皺摺、網狀針織繩結等元素，綜合在一起顯得有些複雜，卻讓女孩不得不為此傾心。尤其是在H&M與Simone Rocha最新合作的聯名系列裡，讓大家都能近距離看見這些招牌設計元素的端倪，此外，本次合作更是Simone Rocha首度嘗試參與設計男裝與童裝，成功激盪出前所未有的火花。

▲「H&M X Simone Rocha」系列。（圖／品牌提供）



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