來高雄感受浪漫！彩虹教堂、旋轉木馬4大景點　白天夜晚都好拍

▲高雄打卡4景點。（圖／棧貳庫旋轉木馬粉專、高雄旅遊網）

一想到高雄第一個浮現的就是「熱情」，除了天氣總是晴朗，整個城市的風格也熱情奔放，處處可見浪漫因子。由於歷史淵源和地形關係，又稱作「港都」的高雄，城市發展和港口密不可分，從過去的軍事、貿易、工業發展，到現在著重在城市美化與的觀光旅遊，都以「水文」為主要規劃方向，以下推薦4個具有港都特色的浪漫景點，一起來感受一下高雄的熱情浪漫吧！

1. 愛河之心

▲愛河之心。（圖／高雄旅遊網）

高雄最有名的愛河，曾經因為工業發展產生大量汙水匯流於此，進而造成淤積阻塞問題，惡臭汙染的形象嚴重影響市容，在經過整治之後，愛河搖身一變成結合水陸觀光的浪漫景點。而愛河之心位於愛河的中上游，以人造的東湖和西湖所組成，因為形狀像心形而得名，周邊規劃完善的步道、自行車道，既是當地居民散步、運動的好地方，也是觀光客必去的經典地標，尤其夜晚以燈光裝飾，不僅點亮港都的現代繁華氣息，更是瀰漫著濃濃的浪漫氛圍。

2. 棧貳庫

▲ 棧貳庫。（圖／棧貳庫KW官方粉專）

棧貳庫在日治時期被作為倉庫使用，主要是儲存、運輸砂糖為主，是高雄港的 2 號碼頭，雖然曾因戰爭而損壞重建，磚牆瓦頂的單層倉庫仍散發出歷史與人文的價值。棧貳庫目前也透過展覽、文創商店與餐飲的複合經營，傳達港都的歷史與熱情。在棧貳庫外即是高雄港，除了可遊覽碼頭港灣美景，一旁還設置了白色摩天輪、旋轉木馬等設施，不但是熱門的打卡景點，也成為浪漫的約會地點。

3. 旗津海岸公園

▲旗津海岸公園。（圖／高雄旅遊網）

旗津是高雄的海外沙洲，海岸線綿長且非常具有地理條件特殊性，因此政府規劃海岸公園供民眾遊憩，公園內規劃有海水浴場、觀海步道、自行車道自然生態區等四個區域，適合全家大小在這裡享受家庭時光。除了天然海景，旁邊還有彩虹教堂，是IG上非常熱門的打卡景點，彩虹象徵雨過天晴，同時象徵著幸福與幸運，不少人選擇在這裡拍婚紗照，七彩教堂與蔚藍海景的完美搭配，彷彿賜予新人無限祝福。

4. 西子灣

▲西子灣。（圖／高雄旅遊網）

說到高雄的浪漫景點，絕對不能不提的就是西子灣，位於高雄西南岸，海天一線的絕美景色，醞釀熱烈的南國風情，每當夜幕低垂之時，總是吸引許多人到此，爭相欣賞高雄八景之一的落日餘暉。除了海邊美景讓人驚嘆，附近的打狗英國領事館、哨船遊艇碼頭也是很經典的觀光地標。找一個悠閒的假日午後，到這裡散步吹海風，眺望海港與城市天際線是再浪漫不過的事了。

過去總是給人工業區這種較剛硬的印象，隨著觀光旅遊的興盛，現在的高雄處處皆可以捕捉到現代城市的樣貌，在進步與現代化的都市規劃中，又能結合當地的地形、文化特色，打造浪漫柔美的都市風情，是個非常適合深度旅遊的地方。

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