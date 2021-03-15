《玩具總動員》角色12星座大公開！叉奇水瓶座不意外、胡迪竟是處女座

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@pixar、@toystory

距離《玩具總動員4》於2019年上映，如今也過了快兩年，但是胡迪、巴斯、抱抱龍⋯⋯等經典角色依然相當受到歡迎，尤其是對於7、80年代出生的朋友們，《玩具總動員》系列電影可說是貫穿了童年的回憶，從1995年的第一集到2019年的第四集，玩具的世界裡陸續增加了好多的角色，每個玩具都有獨特的性格與特色，皮克斯就曾經公開過12星座所代表的玩具，以下一起來看看！

＃水瓶座––叉奇

《玩具總動員4》的靈魂玩具叉奇是水瓶座！這個玩具光是能夠活過來就已經夠奇怪了，長得也怪可愛的，一心只想當垃圾的個性也很怪，這個本身就有點不合邏輯的角色，無懸念就是個水瓶座。

＃雙魚座––抱抱龍

雙魚座的人往往有點內向、羞怯，像是膽小的抱抱龍一樣，內心十分柔軟，常常脫線不在狀況內的冒失性格，也跟雙魚座有幾分相像。

＃牧羊座––巴斯光年

巴斯光年是非常富有正義感的玩具，總是精力充沛而且勇於冒險，雖然有些小小自以為是，但是的確具有領導風範，和牡羊座的性格很類似。

＃金牛座––蓋比蓋比

蓋比蓋比也是《玩具總動員4》才出現的新玩具，雖然說是反派角色，但她其實也只是希望找到一個歸宿，為了得到胡迪身上的零件，佈下了層層陷阱，展現了為達到目標的執著，對於自己認同的觀念有些固執，難以被改變。

＃雙子座––Bunny&Ducky兔崽子與鴨霸

意外成為最火角色的兔崽子與鴨霸，是手部連在一起的兩隻玩偶，完全就是雙子座的翻版，擁有雙重性格，喜歡天馬行空的想像，有數不清的話題、說不完的話，思想有點快速又很跳躍，就和兔崽子與鴨霸一模一樣！

＃巨蟹座––寶貝

牧羊女寶貝所代表的星座是巨蟹座，擁有堅強的意志力，從她在外當了流浪玩具好幾年就能知道，外頭的風風雨雨成就了她帥氣、堅毅的性格，但她其實還是個很念舊的人，有心事習慣埋在心底。

＃獅子座––卡蹦公爵

獅子座的朋友知道自己跟卡蹦公爵一樣有什麼想法？卡蹦公爵和獅子座一樣，個性很陽剛、熱情，喜歡炫耀自己、也喜歡被讚美，自尊心很高，對於追求目標有企圖心，但有時也會缺乏安全感、懷疑自己，也有點缺乏深思熟慮。

＃處女座––胡迪

原來玩具總動員大主角胡迪是處女座！大家覺得意外嗎？仔細想想，他略帶神經質的敏感個性、計畫謹慎，有正義感，同時又很重視友情，在愛情方面則展現專情的一面，跟處女座算是蠻多連結點的。

＃天秤座––Giggle吱吱妹

迷你警官吱吱妹就跟天秤座一樣愛好和平，個性有點天真，很會與人社交，談話技巧就像是與生俱來一樣。

＃天蠍座––彈簧狗

可愛的彈簧狗是天蠍座！待人處事總是很真心，愛恨喜好相當分明，且彈簧狗的個性就是非常重情重義，只要是朋友所有事情都可以兩肋插刀幫到底。

＃射手座––翠絲

女牛仔翠絲則是射手座，愛好自由，性格爽朗樂觀、非常愛笑，任誰看到她都能被歡樂感染，不過習慣直線思考讓人容易碰壁，相反的，直話直說的率真也是一大魅力。

＃摩羯座––火腿豬

別看火腿豬的外型看起來呆呆的，其實他是個聰明的玩具，很機智，冷靜、能做出正確判斷，不過對於特定的事會有點強迫症，像是火腿豬每次都一定要把掉出來錢幣撿回來才行。

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