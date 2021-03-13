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半夜2點累炸還是猛滑手機？8個「焦慮型人格」特質　中3項千萬小心

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

你在生活中是不是很容易感到心累呢？像是出門時常深怕漏掉東西、經常反覆查看手機、對還沒發生的事一直擔心…，如果經常有這些想法和行為，代表你很可能是「焦慮型人格」，雖然小小的念頭看似合理又無害，但長期以來處在焦躁不安的情緒中，很可能會對心理健康產生影響。

▲焦慮型人格。（圖／翻攝自unsplash）

《給內心總是很累的你》一書提到要判斷是不是「焦慮型人格」，可以先對自己進行小檢測，如果中了超過三項，代表你可能正承受著「廣泛性焦慮」問題，內心很容易產生擔憂、恐懼與不確定感。

【測驗問題】

1.上捷運就開始懷疑出門前有記得關瓦斯嗎？

2.半夜2點躺上床，明天要上班，但就是要先滑一下手機？

3.寄信前總是重複檢查超過兩次，深怕用字遣詞會得罪對方？

4.發完貼文後不停重刷看看有沒有新的按讚數？

5.一直等著通訊軟體上另一半已讀了沒？已讀了是為什麼沒回？

6.穿新衣總是擔心大家覺得不好看？會不會太浮誇？

7.反覆檢查錢包、鑰匙、悠遊卡有沒有帶？

8.總有擔心不完的擔心？

▲焦慮型人格。（圖／翻攝自unsplash）

當心裡產生這些想法的時候，一開始總是不以為意，但一次、兩次慢慢累積起來，焦慮與不安感逐漸增加，時間久了就會形成壓力，讓內心疲憊不堪。這時候與其強迫自己逃避或消除不愉快的念頭，不如正視那股不安定感，學會與焦慮和平共處，像是提醒自己專注於當下，事後就不用再懷疑、反覆檢查，無法掌控的事再擔心也沒用，就告訴自己不要在意，讓它順其自然吧！

▲焦慮型人格。（圖／翻攝自unsplash）

►壓力大到喘不過氣？研究：親吻能消除焦慮，5個超強紓壓法快筆記

►拖延症是你？「8大致命弱點」讓你效率低落　網哭：全都中

關鍵字：

焦慮, 不安, 心情, 情緒, 擔心

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