快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

▲台灣無印良品MUJI於今日公佈最新的降價資訊 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣無印良品MUJI於今（11日）公佈最新的降價資訊，本次除了是有史以來最多特價品項，單次超過1300件商品降價，其中最高降幅更達到56%，像是「水洗枕」從原價1590元直殺至699元，現省近千元；每年暢銷20萬雙以上的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，更降至699元，比日本還便宜。

▲抗UV外套降至599元 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲緩衝運動鞋降至799元 。（圖／記者鮑璿安攝）

無印良品此次主打「良質良值」降價活動，推出了史上最多，單次超過1300件商品降價，其中必買品項像是人手一雙的有機棉舒適休閒鞋，在2019年與2020年統計中，每年都暢銷至少20萬雙以上，該鞋款從原價799元降至699元，相較於日幣售價2990元（約790元台幣），比日本當地價格還要便宜。

▲水洗枕原價1590元下殺至699元成為降幅最高單品，達到56% 。（圖／品牌提供）





▲有機棉舒適休閒鞋從原價799元降至699元，比日本還便宜 。（圖／品牌提供）

另外最高降幅更達到56%，舉例「水洗枕」單面使用PE材質，透氣程度極佳，也從從原價1590元直殺至699元。除了寢具品項，日常所需的服飾類商品價格也很亮眼，夏季必備的有機棉節紗天竺圓領短袖T恤，從原價450元來到299元，降幅達到33.6%，食品類有蝴蝶碎餅與即食迷你拉麵都從49元來到39元，降幅20.4%。

據了解，無印良品目前在全台共有54間門市，此次降價出發點主要是因為日幣匯率有所調整，結合產地、產量等因素，將此回饋給消費者。另外也爭取部分商品定價在百元有找，例如先前120元的直角襪，降價至99元，為的就是讓消費者更好入手。

▲IKEA在3月份推出多款異國料理 。（圖／品牌提供）

除了無印良品推出特價優惠，IKEA則是在3月份推出多款異國料理，包含普羅旺斯「戰斧豬排佐三色薯塊」、地中海「魚串洋菇義大利麵」還有亞洲和風口味的「柚香干貝沙拉」，小點心有酸甜風味的「泰式風味蝦餅」及台灣在地20元「紅豆霜淇淋」，豐富民眾味蕾。

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