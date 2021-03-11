fb ig video ETtoday search mobile

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

>

▲無印良品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲台灣無印良品MUJI於今日公佈最新的降價資訊 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣無印良品MUJI於今（11日）公佈最新的降價資訊，本次除了是有史以來最多特價品項，單次超過1300件商品降價，其中最高降幅更達到56%，像是「水洗枕」從原價1590元直殺至699元，現省近千元；每年暢銷20萬雙以上的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，更降至699元，比日本還便宜。

▲無印良品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲抗UV外套降至599元 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲無印良品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲緩衝運動鞋降至799元 。（圖／記者鮑璿安攝）

無印良品此次主打「良質良值」降價活動，推出了史上最多，單次超過1300件商品降價，其中必買品項像是人手一雙的有機棉舒適休閒鞋，在2019年與2020年統計中，每年都暢銷至少20萬雙以上，該鞋款從原價799元降至699元，相較於日幣售價2990元（約790元台幣），比日本當地價格還要便宜。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲水洗枕原價1590元下殺至699元成為降幅最高單品，達到56% 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲有機棉舒適休閒鞋從原價799元降至699元，比日本還便宜 。（圖／品牌提供）

另外最高降幅更達到56%，舉例「水洗枕」單面使用PE材質，透氣程度極佳，也從從原價1590元直殺至699元。除了寢具品項，日常所需的服飾類商品價格也很亮眼，夏季必備的有機棉節紗天竺圓領短袖T恤，從原價450元來到299元，降幅達到33.6%，食品類有蝴蝶碎餅與即食迷你拉麵都從49元來到39元，降幅20.4%。

據了解，無印良品目前在全台共有54間門市，此次降價出發點主要是因為日幣匯率有所調整，結合產地、產量等因素，將此回饋給消費者。另外也爭取部分商品定價在百元有找，例如先前120元的直角襪，降價至99元，為的就是讓消費者更好入手。

▲▼無印良品 。（圖／品牌提供）

▲IKEA在3月份推出多款異國料理 。（圖／品牌提供）

除了無印良品推出特價優惠，IKEA則是在3月份推出多款異國料理，包含普羅旺斯「戰斧豬排佐三色薯塊」、地中海「魚串洋菇義大利麵」還有亞洲和風口味的「柚香干貝沙拉」，小點心有酸甜風味的「泰式風味蝦餅」及台灣在地20元「紅豆霜淇淋」，豐富民眾味蕾。

►小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機

►歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

關鍵字：

無印良品, MUJI, 降價, 特價, 特賣, 折扣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我 小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機 7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中 2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多 素顏救星！春夏「人氣飾底乳」盤點，一抹肌膚質感大躍進 Lisa寵溺愛貓新玩具竟來自「愛馬仕」！　網看傻：想當她的貓 「金句女王」張鈞甯給30歲女人的話：感情或事業都要忠於自己的感覺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面