盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收

▲每年母親節檔期SK-II 推出的精選組合都吸引保養控關注。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

SK-II母親節檔期來了！今年推出明星商品組、加大容量不夠看，超萌的青春露春日娃娃和服限定版也引發搶購熱潮，5大必Buy關鍵助大家前往SK-II手刀購入，自用或當母親節禮物都適合。

春日晶瑩肌養成計畫 SK-II母親節禮物必Buy 5大關鍵快筆記

▲SK-II青春露春日娃娃和服限定版超萌造型自用或是做為母親節禮物都很適合。青春露春日娃娃和服限定版，單瓶建議優惠價NT 5,918元。

關鍵1：沒搶到會哭！2021青春露春日娃娃和服限定版珍藏指數爆棚

SK-II青春露不只是母親節週年慶必搶神物，繼去年SK-II推出青春露春日娃娃限定版造成瘋搶之後，今年再度推出兩款和服造型的青春露春日娃娃和服限定版，直接萌暈眾人、珍藏指數爆棚，SK-II連禮盒都別出心裁設計，絕對是今年極為大勢的母親節禮物。SK-II青春露春日娃娃和服限定版不論是萌萌的黑色妹妹頭或俏皮的粉紅包子頭都火速抓住青春露鐵粉的眼球，尤其身上色彩鮮明的和服，結合暖色系的色塊與線條，充滿活力與熱情，外型時髦且具活潑感一秒潮成超人氣時尚icon，身穿和服的青春露春日娃娃也引發一票熱愛日本潮流的粉絲忍不住懷念起過去飛往日本度假的經驗，紛紛打算趁母親節檔期入手，在家就能回味日本旅遊的美好時光，當成母親節禮物也一定備受好評。

▲加大容量是SK-II鐵粉每年母親節必搶商品。左至右:青春露330ml，建議零售優惠價NT7,980元。R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g建議零售優惠價NT5,800元。超肌因鑽光淨白精華75ml，建議零售優惠價NT9,200元。

關鍵2：SK-II青春露母親節週年慶！明星商品加大容量 自組滿額贈組合超實用

SK-II最懂鐵粉會把握週年慶及母親節等活動入手期間限定的加大容量版，今年3款超人氣明星商品加大版：青春露、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜及超肌因鑽光淨白精華，單購或任搭符合滿額贈門檻，可獲贈喜愛且實用的組合，將心頭好通通一次帶回家。

例如購入青春露加大版330ml就可以達到滿7,500元滿額贈第一階，獲贈「尊寵滿額入門組，內含SK-II青春露30ml，SK-II 亮采化粧水30ml，SK-II青春敷面膜1片，無論是送禮或是寵愛自己都是最佳選擇。為肌膚帶來光采活力！R.N.A.超肌能緊緻活膚霜的忠實粉絲也有福了，凡購買青春露加大版330ml與R.N.A.超肌能緊緻活膚霜加大版100g，就能輕鬆達到滿13,500元滿額贈第二階「夢幻六星滿額組」，獲得SK-II 青春露30ml三瓶，SK-II亮采化粧水30ml三瓶，讓你旅行也不忘呵護肌膚，一整組買來自己用或當成母親節禮物都很可以。

▲SK-II推出買正貨送正貨的組合。左至右:青春光透活膚組，建議優惠價NT5,625元，僅部分門市販售。青春發燒組，建議優惠價NT5,625元，僅部分門市販售。青春晶緻活膚組，建議優惠價NT5,625元。

關鍵3：買正貨送正貨！快揪閨蜜一起衝各大百貨SK-II櫃點

和閨蜜交情好到連保養品喜好都很相似的你們，一定要把握機會入手SK-II母親節檔期推出「青春光透活膚組」、「青春發燒組」、「青春晶緻活膚組」3大組合，只要買SK-II青春露即可搭配光透活膚隔離霜、全效活膚潔面乳或晶緻活膚乳液擇一，買正貨送正貨的貼心規劃，日後不論各自用或交換心得，都能和閨蜜手牽手一起保養，感情更緊密。

▲入門體驗組是專屬還在觀望SK-II的同學必Buy組合。左至右:精華體驗組，建議優惠價NT2,610元。超肌因套裝，建議優惠價NT2,610元。超肌能套裝，建議優惠價NT2,610元。

關鍵4：還在觀望SK-II的同學專屬超人氣入門體驗組3款自由選

想體驗SK-II青春露但遲遲不敢入手？SK-II入門體驗組讓你輕鬆擁有經典青春露75ml，「SK-II PITERATM精華體驗組」，從明星商品青春露、保濕清潔的亮采化粧水、敷了就亮的前男友面膜—青春敷面膜，絕對是新手必buy；或可選擇超肌因／超肌能套裝，超前部署提升肌膚亮澤和緊緻指數。

▲SK-II母親節檔期入手明星商品特惠組，實現春日美肌願望。左至右:青春經典特惠組，建議優惠價NT5,625元。緊緻經典特惠組，建議優惠價NT4,680元。鑽光經典特惠組，建議優惠價NT5,940元。活膚經典特惠組，建議優惠價NT4,572元。

關鍵5：SK-II明星商品母親節全集合！4大組合一次滿足美肌願望

今年SK-II照樣誠意十足端出保養控最愛的明星商品組合，像是歷久不衰的「青春經典特惠組」以青春露結合基礎保養帶給肌膚完美的保濕淨透感，或人氣爆款超彈力小紅瓶「緊緻經典特惠組」為肌膚儲備潤澤，實現彈嫩膚質；口碑激推的「鑽光經典特惠組」臉上自帶Spotlight，擁有亮白無瑕般的零修圖美肌以及保養超有感的「活膚經典特惠組」，重返年輕緊緻肌膚再現少女光。

▲SK-II青春露是hold住晶瑩剔透美肌的神隊友。

SK-II青春露神仙水Hold住美肌大好評！晶瑩剔透神隊友

隨著春天到來，享受溫暖的陽光之餘，為守護肌膚美麗，氣溫變化的保養基本功更不能鬆懈，適合多種膚況使用的SK-II青春露能提升肌膚防禦修護力，hold住不穩定膚況，維持肌膚健康。青春露迷人之處在於含有90%的PITERATM成分，充滿潤澤水感的精華質地，只要每天早晚透過「拍拍」技巧輕拍全臉後，再以手掌按壓肌膚幫助精華吸收，即可調理皮膚毛孔輕鬆為肌膚實現晶瑩剔透，風靡國際的保養魅力更被鐵粉喻為「神仙水」，成為晶瑩剔透美肌神隊友！

買好買滿！各大百貨SK-II母親節檔期懶人包都在這

看完2021年SK-II母親節檔期各大採買重點，做筆記時可別忘了把各家百貨的檔期一併列清楚，建議各位愛美的保養控預先記下自己喜愛的組合活動日期與地點，才能在關鍵時刻精準出手，將喜歡的SK-II保養好物組合通通帶回家，輕鬆養出晶瑩剔透的春日美肌。

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全省檔期參考：



所有組合價格僅限活動檔期內有效，各店活動檔期依店內公告為準。

實際商品設計及包裝均以實體通路販售商品為主。

贈品以實物為準，數量有限送完為止。

特惠組/禮盒數量有限售完為止，恕不納入滿額贈。

所有價格,促銷,分銷，百貨有完全決定權。

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