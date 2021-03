范少勳開啟演員下半場！綻放青春不放過自己，「面對」才能長大

草莓族,水蜜桃族是對現在很多年輕人的標籤,認為年輕人無法承受壓力,輕輕一壓就受不了,更別說懂得反省這件事。在 Wazaiii 這次的專訪對象身上,完全感受不到,從他的分享體悟到一件事:「雖然我做的不夠好,但只要願意聽,願意調整」,邀請到90後的演員范少勳,一位陽光帥帥的大男孩。

「我反而非常喜歡立定跳遠,覺得特別有成就感!假設一樣高的人,立定跳會很明顯知道每個人彈跳力不一樣,隨著長高長大,你又能跳又更遠了。」設定目標,反省自己,在范少勳青春身影裡,更有一個成熟的靈魂,讓他可以面對自己的不足,繼續抬頭向前。

雖然有句話說:「年輕有犯錯的本錢」,但「有沒有反省能力」才是背後的真正意義!成為演員讓范少勳懂得用分享、溝通,表達情感,不逃避才是珍惜青春的方法。

像水一般的男人

「覺得自己帥嗎?」

『應該說,想要讓自己變成有魅力的人,而有魅力的人不來自於外表輪廓,而是來自於散發出來的味道,對於喜歡的事很執著,樂於分享,就是一個人的魅力,男生可以很有魅力,女生也可以,這件事不限制於輪廓,不限制於性別,當你今天很專注、投入、很認真的在分享,這就是這個人的魅力。』

「青春對你而言像什麼?」

『一直都在啊!它是內心裡面的東西。』

「你有座右銘嗎?」

『「不要那麼輕易的放過自己」,我是一個要求度很高的人,平常可能嘻嘻哈哈,但是對於自己,要求度很高,會讓我要去做的每一件事都有把握,其實現在也在試著讓自己突破這個框架。』

「你是一個會調整自己的人嗎?」

『在表演路上,一直告訴自己如果可以的話,要像白水,或者像土,在不同的階段跟不同的位置,可以隨時準備好被塑形,重新改造。裝進任何的容器裡,可塑性跟可調性這件事滿重要的,不管到哪個環境、碰到不同的人,適應力和融入力,可以幫助你獲得安全感。』

「做自己有什麼想法?」

『在這個常理的社會規範,或在道德觀之下,你不要打擾別人,不要去影響別人,不要去侵犯,在這些條件下,你當然可以做自己,你 always 必須做自己,因為會有自己的想法和感受。』

「面對外界眼光,有曾經困擾過嗎?」

『說真的,到現在還在適應,我也問過很多前輩,就是「那你們現在呢?」,即使是現在還是會特別在意別人的眼光、評論、說法,不過我能做的事情不是去要求別人,「你不要評論我」,或是「你怎麼看?」,而是「我怎麼樣把自己做好?」,盡可能把自己做到最好,當評論出來的時候,至少做到覺得努力到的程度。自己問心無愧,這些都是別人的評論、別人的回覆、別人的看法,也都是成長的過程。』

「你是充滿好奇的人?」

『李安導演曾經提到,他覺得自己不斷地長大,不斷地變老,但覺得唯一不想變的就是童心跟好奇心,非常多資深的前輩,在工作的狀態,並沒有因為工作很久,而變得理所當然,變得沒有熱情、沒有好奇、沒有玩性,其實我看到一個非常強大的利器,就是你必須對生活時時刻刻感到好奇,才會發現新的東西。』

我范少勳,天生好動

「小時候的體育分數是不是特別高?」

『一定啊!因為是體育班,我們家是體育世家,媽媽以前是田徑隊的,爸爸是游泳隊的,從小就會跟媽媽一起去運動,開始練游泳,以前那種測八百、一千六,通常都是第一名,因為跑步很習慣,心肺就滿好的,體適能測驗的時候基本上都是會達標。』

「運動帶給你最大的影響是什麼?」

『就是成就感,因為我的個性很喜歡設定目標跟打破目標,所以其實在自己的生活裡面,常設定新的目標。譬如說某一年我想要去徒步環島,我真的去做,或是最近在練習憋氣憋兩分鐘,就真的去練習,很想要達成,也因為最近很多人在潛水,然後自己也在玩這個,所以在運動裡讓我滿足的是,可以很快的找到突破方法,找到了就會很有成就感。』

「籃球對你而言的意義是什麼?」

『友情吧,現在打籃球都還是跟我國小的好朋友一起打,以前打球是一對一,現在反而變成是「你最近在忙什麼?」邊投邊聊天、流流汗,其實籃球也代表我成長的過程。』

「好朋友,對於你的身份的轉換?」

『我們曾經卡關一陣子,朋友說覺得看我的社群,好像交了很多新的朋友,工作也開始越來越忙,見面也就不知道要聊什麼,因為彼此去了不同的環境,開始能分享的東西共鳴越來越少,不再是以前學生時期,我們反而去分享新的生活,或是工作有趣的事情讓對方知道,因為在分享的過程當中,你也會去整理自己最近發生的事,你會覺得快樂,他會覺得很好奇,是一種互相。』

「反芻」生活,讓自己安靜

「如何和自己相處?」

『一天24個小時,可能我們有12個小時都在工作,其他時間在休息,能不能一天就留2個小時給自己?這2個小時就是放空,我覺得是需要練習的,能不能去解釋到自己每天的狀況是一個開始,你檢視了,就會有所發現。像我現在每天手機設定可能2點睡覺,睡覺前我會把訊號關掉,開始播一些頌缽的音樂,讓自己安靜下來。』

「遇到挫折時,你會沮喪嗎?」

『會,心理素質其實非常重要,尤其得失心,這種接案性工作,或者自由業,我會覺得「哇!我好想要這個東西」,如果得不到,是不是做得不夠好?這跟曾經是運動員心裡的毅力跟堅持有點關係,其實,這些過程都必須的感觸。馬路上來來去去的車子,坐捷運上下班的人潮,生活不斷地被往前推,你有沒有真正留時間給自己?回想為什麼會有這樣的想法,我媽常常說:「你有沒有留時間給自己?這件事情很重要。」以前,總覺得留時間給自己,就是打電動,看電視啊,但是真的長大後,才意識到好像真的需要冷靜一下。』

「安靜的時候都在做什麼?」

『可以試試看「真的沒事做」的樣子,那個時候你可能會開始思考「今天怎麼樣?」,「剛剛發生什麼事?」,回想這件事情很重要,因為當你回想,反芻這件事情,就跟牛的肚子一樣,開始消化這些東西,才會有所體悟。』

「從創作獲得的啟發?」

『像木作這件事,一塊木頭怎麼樣做會摸起來細緻?有溫度?你必須重複的去磨、拋光、磨、拋光,然後去切,是一個一直重複的過程,在這樣的過程中,反而會讓自己靜下來,會更專注,會去感受。』

「戶外活動和工作有什麼樣的連結?」

『舉衝浪當作例子,每一次的划水,每一次的追浪,都代表每一次的機會,有時候划很快,你還是得停下來去看一下浪的狀況,就像讓自己靜下心來去反芻一樣,最高的浪跟我保持多少距離?必須調整自己,平常就要划水練習,划得平穩然後上浪。而這個浪還是會有結束的時候,你應該做的是繼續練划水,划出去重新準備下一道浪,這就跟我的工作很像,重複做一件事。』

「你是可以接受批評的人嗎?」

『以前不敢看自己的作品,會覺得「天啊!我要看這些作品好尷尬喔」,但其實你自己是在意的,那為什麼要去逃避這件事情?就直接去問「我今天工作這樣表現還好嗎?」、「我覺得今天做的哪邊不好,那你覺得呢?」,可以跟別人討論,回到討論跟分享,會讓自己覺得舒服一點,必須血淋淋去看,不能忽視,當然過程一定很痛苦,其實當每一件事情你完成了心目中設定的目標,就會有成就感,那你再沮喪難過的時候,就會被成就感慢慢療癒。』

溝通分享,從演員學到的事

「溝通分享這件事情?」

『必須從生活上做起,溝通也是表演的一環,演員跟演員之間的互動就是溝通、就是交流、就是去感受彼此,如果你的生活中,也開始做這樣子的練習,或是去意識到自己、朋友,別人講了什麼,真正的去聽、去感受,那你認真的分享,會發現有很大的不同,回到表演裡,也是同樣的意思。』

「覺得自己算年輕有為嗎?」

『我算年輕啦,但有為這件事情很難定義,其實我每一年都會給自己一個想法,覺得自己還是像在讀書一樣,每一個學期,都會交出一張成績單,你這張成績單,在下學期就是從頭開始,不會因為上學期的表現,讓下學期可以早點結束。有不有為?我覺得我不會用這個方式去想,或是去定義它,如果別人覺得我現在做的很棒,那謝謝鼓勵,我會做到更好。』

「可以分享大器晚成的想法嗎?」

『那想想我們今天看的是結果論,還是過程獲得了什麼,其實從以前到現在,過程對我來說,都是非常重要的部分,我會喜歡去爬山、去露營、徒步環島,我要的是過程,喜歡過程帶來的感受,而不是那個結果。』

「你從小就有想要當演員嗎?」

『是誤打誤撞吧!小時候的夢想是想要開垃圾車,因為我覺得開垃圾車很帥,開進巷子裡,大家都追著跑,就是幫忙每一家每一戶收垃圾,也算滿有成就感的吧!但是開始接觸演戲也是因為碰到表演課,發現滿好玩的,也開始有興趣了,這樣應該算是誤打誤撞吧。』

「成為演員後,自己跟過去有差異嗎?」

『非常大!以前我個性很衝,很直接,反應很快,可能跟家人之間關係也是,我喜歡就喜歡,不喜歡就不喜歡,但開始做演員之後,當看到不同劇本,碰到不一樣的角色,都有新的感受,「原來看事情可以有這樣的角度」,「原來是這個意思」,因為演員這件事情,讓感性的東西變多,會換個角度思考,站在別人的立場,這些事情都是在訓練過程中慢慢累積。』

「當演員像是一種夢想的成就嗎?」

『有點像是在探索吧,因為好奇心,演員能探索的東西太多了,人這件事情就變得非常有趣,表演這件事情本來就在探索各行各業、各式各樣的人、不同的故事。』

「想要帶給世界什麼嗎?」

『每一個人能做的事情其實有限,當你今天快樂,開始跟別人分享,這件事情就傳遞出去了,自己有多少的能力,做多少的事情,今天我有錢,就多捐一點錢,今天有體力我就去淨灘,這些方式都是透過自己,把這個東西分享出去,不管今天是演員,是醫生,是老師,是任何職業、任何人、任何地方,你只要跟別人分享,都是一種交流,就是會傳遞出去。』

「想要對十年後的自己說什麼?」

『我不會讓你失望!』

「可以分享一下接下來的計畫嗎?」

『我最期待我們公司做了露營車,可以出去玩這樣,接著進組拍戲宣傳,今年會有《四樓的天堂》公視的一齣劇,《比悲傷更悲傷的故事》的影集版,跟年底會有一部電影,《不想一個人》,目前劇名會這樣定,但還沒有確定。』

後記

老實說,在訪問前對於范少勳的印象就是一位新生代帥哥偶像,心中也在想這篇專訪文是否會很「泛泛」,但一日的拍攝進行到最後的訪談,范少勳給的驚喜越來越多,很難想像在一位20出頭歲的演員,對於自己的未來,或者自己在做的事,有這麼多的想法,而最難能可貴的是,願意挺胸面對自己不足的一面。

陽光、細心、貼心。天蠍座的范少勳用這三個形容詞形容自己,在大男孩的外表下,知道自己要做什麼,知道自己的目標,懂得反省,透過觀察和感受,將心比心的融入在自己的表演。

這次的企劃,為了讓大家看到范少勳能動能靜的樣貌,Wazaiii 早上帶他去打球,找來前 HBL 女籃代表,來場熱血的籃球切磋,即使因為影音拍攝必須不斷重複相同動作,和嘗試不同鏡位,范少勳樂在其中的和球員們一起揮灑汗水,連在場邊的工作人員,都感受到青春無比的力量,而下午則讓他畫畫展現他的藝術魂,在允文允武之間,感受到范少勳做什麼像什麼的認真態度。

謝謝范少勳願意和 Wazaiii 一起玩,讓我們參與他的青春,體悟原來青春的可貴來自於勇敢面對和反省,而最終的結果,也隨過程中的感動而生。

