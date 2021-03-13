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范少勳開啟演員下半場！綻放青春不放過自己，「面對」才能長大

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草莓族，水蜜桃族是對現在很多年輕人的標籤，認為年輕人無法承受壓力，輕輕一壓就受不了，更別說懂得反省這件事。在 Wazaiii 這次的專訪對象身上，完全感受不到，從他的分享體悟到一件事：「雖然我做的不夠好，但只要願意聽，願意調整」，邀請到90後的演員范少勳，一位陽光帥帥的大男孩。

（圖／記者Wazaiii攝）

「我反而非常喜歡立定跳遠，覺得特別有成就感！假設一樣高的人，立定跳會很明顯知道每個人彈跳力不一樣，隨著長高長大，你又能跳又更遠了。」設定目標，反省自己，在范少勳青春身影裡，更有一個成熟的靈魂，讓他可以面對自己的不足，繼續抬頭向前。

雖然有句話說：「年輕有犯錯的本錢」，但「有沒有反省能力」才是背後的真正意義！成為演員讓范少勳懂得用分享、溝通，表達情感，不逃避才是珍惜青春的方法。

像水一般的男人

「覺得自己帥嗎？」

『應該說，想要讓自己變成有魅力的人，而有魅力的人不來自於外表輪廓，而是來自於散發出來的味道，對於喜歡的事很執著，樂於分享，就是一個人的魅力，男生可以很有魅力，女生也可以，這件事不限制於輪廓，不限制於性別，當你今天很專注、投入、很認真的在分享，這就是這個人的魅力。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「青春對你而言像什麼？」

『一直都在啊！它是內心裡面的東西。』

「你有座右銘嗎？」

『「不要那麼輕易的放過自己」，我是一個要求度很高的人，平常可能嘻嘻哈哈，但是對於自己，要求度很高，會讓我要去做的每一件事都有把握，其實現在也在試著讓自己突破這個框架。』

「你是一個會調整自己的人嗎？」

『在表演路上，一直告訴自己如果可以的話，要像白水，或者像土，在不同的階段跟不同的位置，可以隨時準備好被塑形，重新改造。裝進任何的容器裡，可塑性跟可調性這件事滿重要的，不管到哪個環境、碰到不同的人，適應力和融入力，可以幫助你獲得安全感。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「做自己有什麼想法？」

『在這個常理的社會規範，或在道德觀之下，你不要打擾別人，不要去影響別人，不要去侵犯，在這些條件下，你當然可以做自己，你 always 必須做自己，因為會有自己的想法和感受。』

「面對外界眼光，有曾經困擾過嗎？」

『說真的，到現在還在適應，我也問過很多前輩，就是「那你們現在呢？」，即使是現在還是會特別在意別人的眼光、評論、說法，不過我能做的事情不是去要求別人，「你不要評論我」，或是「你怎麼看？」，而是「我怎麼樣把自己做好？」，盡可能把自己做到最好，當評論出來的時候，至少做到覺得努力到的程度。自己問心無愧，這些都是別人的評論、別人的回覆、別人的看法，也都是成長的過程。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「你是充滿好奇的人？」

『李安導演曾經提到，他覺得自己不斷地長大，不斷地變老，但覺得唯一不想變的就是童心跟好奇心，非常多資深的前輩，在工作的狀態，並沒有因為工作很久，而變得理所當然，變得沒有熱情、沒有好奇、沒有玩性，其實我看到一個非常強大的利器，就是你必須對生活時時刻刻感到好奇，才會發現新的東西。』

我范少勳，天生好動

「小時候的體育分數是不是特別高？」

『一定啊！因為是體育班，我們家是體育世家，媽媽以前是田徑隊的，爸爸是游泳隊的，從小就會跟媽媽一起去運動，開始練游泳，以前那種測八百、一千六，通常都是第一名，因為跑步很習慣，心肺就滿好的，體適能測驗的時候基本上都是會達標。』

「運動帶給你最大的影響是什麼？」

『就是成就感，因為我的個性很喜歡設定目標跟打破目標，所以其實在自己的生活裡面，常設定新的目標。譬如說某一年我想要去徒步環島，我真的去做，或是最近在練習憋氣憋兩分鐘，就真的去練習，很想要達成，也因為最近很多人在潛水，然後自己也在玩這個，所以在運動裡讓我滿足的是，可以很快的找到突破方法，找到了就會很有成就感。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「籃球對你而言的意義是什麼？」

『友情吧，現在打籃球都還是跟我國小的好朋友一起打，以前打球是一對一，現在反而變成是「你最近在忙什麼？」邊投邊聊天、流流汗，其實籃球也代表我成長的過程。』

「好朋友，對於你的身份的轉換？」

『我們曾經卡關一陣子，朋友說覺得看我的社群，好像交了很多新的朋友，工作也開始越來越忙，見面也就不知道要聊什麼，因為彼此去了不同的環境，開始能分享的東西共鳴越來越少，不再是以前學生時期，我們反而去分享新的生活，或是工作有趣的事情讓對方知道，因為在分享的過程當中，你也會去整理自己最近發生的事，你會覺得快樂，他會覺得很好奇，是一種互相。』

「反芻」生活，讓自己安靜

「如何和自己相處？」

『一天24個小時，可能我們有12個小時都在工作，其他時間在休息，能不能一天就留2個小時給自己？這2個小時就是放空，我覺得是需要練習的，能不能去解釋到自己每天的狀況是一個開始，你檢視了，就會有所發現。像我現在每天手機設定可能2點睡覺，睡覺前我會把訊號關掉，開始播一些頌缽的音樂，讓自己安靜下來。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「遇到挫折時，你會沮喪嗎？」

『會，心理素質其實非常重要，尤其得失心，這種接案性工作，或者自由業，我會覺得「哇！我好想要這個東西」，如果得不到，是不是做得不夠好？這跟曾經是運動員心裡的毅力跟堅持有點關係，其實，這些過程都必須的感觸。馬路上來來去去的車子，坐捷運上下班的人潮，生活不斷地被往前推，你有沒有真正留時間給自己？回想為什麼會有這樣的想法，我媽常常說：「你有沒有留時間給自己？這件事情很重要。」以前，總覺得留時間給自己，就是打電動，看電視啊，但是真的長大後，才意識到好像真的需要冷靜一下。』

「安靜的時候都在做什麼？」

『可以試試看「真的沒事做」的樣子，那個時候你可能會開始思考「今天怎麼樣？」，「剛剛發生什麼事？」，回想這件事情很重要，因為當你回想，反芻這件事情，就跟牛的肚子一樣，開始消化這些東西，才會有所體悟。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「從創作獲得的啟發？」

『像木作這件事，一塊木頭怎麼樣做會摸起來細緻？有溫度？你必須重複的去磨、拋光、磨、拋光，然後去切，是一個一直重複的過程，在這樣的過程中，反而會讓自己靜下來，會更專注，會去感受。』

「戶外活動和工作有什麼樣的連結？」

『舉衝浪當作例子，每一次的划水，每一次的追浪，都代表每一次的機會，有時候划很快，你還是得停下來去看一下浪的狀況，就像讓自己靜下心來去反芻一樣，最高的浪跟我保持多少距離？必須調整自己，平常就要划水練習，划得平穩然後上浪。而這個浪還是會有結束的時候，你應該做的是繼續練划水，划出去重新準備下一道浪，這就跟我的工作很像，重複做一件事。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「你是可以接受批評的人嗎？」

『以前不敢看自己的作品，會覺得「天啊！我要看這些作品好尷尬喔」，但其實你自己是在意的，那為什麼要去逃避這件事情？就直接去問「我今天工作這樣表現還好嗎？」、「我覺得今天做的哪邊不好，那你覺得呢？」，可以跟別人討論，回到討論跟分享，會讓自己覺得舒服一點，必須血淋淋去看，不能忽視，當然過程一定很痛苦，其實當每一件事情你完成了心目中設定的目標，就會有成就感，那你再沮喪難過的時候，就會被成就感慢慢療癒。』

溝通分享，從演員學到的事

「溝通分享這件事情？」

『必須從生活上做起，溝通也是表演的一環，演員跟演員之間的互動就是溝通、就是交流、就是去感受彼此，如果你的生活中，也開始做這樣子的練習，或是去意識到自己、朋友，別人講了什麼，真正的去聽、去感受，那你認真的分享，會發現有很大的不同，回到表演裡，也是同樣的意思。』

「覺得自己算年輕有為嗎？」

『我算年輕啦，但有為這件事情很難定義，其實我每一年都會給自己一個想法，覺得自己還是像在讀書一樣，每一個學期，都會交出一張成績單，你這張成績單，在下學期就是從頭開始，不會因為上學期的表現，讓下學期可以早點結束。有不有為？我覺得我不會用這個方式去想，或是去定義它，如果別人覺得我現在做的很棒，那謝謝鼓勵，我會做到更好。』

（圖／記者Wazaiii攝）

「可以分享大器晚成的想法嗎？」

『那想想我們今天看的是結果論，還是過程獲得了什麼，其實從以前到現在，過程對我來說，都是非常重要的部分，我會喜歡去爬山、去露營、徒步環島，我要的是過程，喜歡過程帶來的感受，而不是那個結果。』

「你從小就有想要當演員嗎？」

『是誤打誤撞吧！小時候的夢想是想要開垃圾車，因為我覺得開垃圾車很帥，開進巷子裡，大家都追著跑，就是幫忙每一家每一戶收垃圾，也算滿有成就感的吧！但是開始接觸演戲也是因為碰到表演課，發現滿好玩的，也開始有興趣了，這樣應該算是誤打誤撞吧。』

「成為演員後，自己跟過去有差異嗎？」

『非常大！以前我個性很衝，很直接，反應很快，可能跟家人之間關係也是，我喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡，但開始做演員之後，當看到不同劇本，碰到不一樣的角色，都有新的感受，「原來看事情可以有這樣的角度」，「原來是這個意思」，因為演員這件事情，讓感性的東西變多，會換個角度思考，站在別人的立場，這些事情都是在訓練過程中慢慢累積。』

「當演員像是一種夢想的成就嗎？」

『有點像是在探索吧，因為好奇心，演員能探索的東西太多了，人這件事情就變得非常有趣，表演這件事情本來就在探索各行各業、各式各樣的人、不同的故事。』

「想要帶給世界什麼嗎？」

『每一個人能做的事情其實有限，當你今天快樂，開始跟別人分享，這件事情就傳遞出去了，自己有多少的能力，做多少的事情，今天我有錢，就多捐一點錢，今天有體力我就去淨灘，這些方式都是透過自己，把這個東西分享出去，不管今天是演員，是醫生，是老師，是任何職業、任何人、任何地方，你只要跟別人分享，都是一種交流，就是會傳遞出去。』
「想要對十年後的自己說什麼？」

『我不會讓你失望！』

（圖／記者Wazaiii攝）

「可以分享一下接下來的計畫嗎？」

『我最期待我們公司做了露營車，可以出去玩這樣，接著進組拍戲宣傳，今年會有《四樓的天堂》公視的一齣劇，《比悲傷更悲傷的故事》的影集版，跟年底會有一部電影，《不想一個人》，目前劇名會這樣定，但還沒有確定。』

後記

老實說，在訪問前對於范少勳的印象就是一位新生代帥哥偶像，心中也在想這篇專訪文是否會很「泛泛」，但一日的拍攝進行到最後的訪談，范少勳給的驚喜越來越多，很難想像在一位20出頭歲的演員，對於自己的未來，或者自己在做的事，有這麼多的想法，而最難能可貴的是，願意挺胸面對自己不足的一面。

陽光、細心、貼心。天蠍座的范少勳用這三個形容詞形容自己，在大男孩的外表下，知道自己要做什麼，知道自己的目標，懂得反省，透過觀察和感受，將心比心的融入在自己的表演。

這次的企劃，為了讓大家看到范少勳能動能靜的樣貌，Wazaiii 早上帶他去打球，找來前 HBL 女籃代表，來場熱血的籃球切磋，即使因為影音拍攝必須不斷重複相同動作，和嘗試不同鏡位，范少勳樂在其中的和球員們一起揮灑汗水，連在場邊的工作人員，都感受到青春無比的力量，而下午則讓他畫畫展現他的藝術魂，在允文允武之間，感受到范少勳做什麼像什麼的認真態度。

謝謝范少勳願意和 Wazaiii 一起玩，讓我們參與他的青春，體悟原來青春的可貴來自於勇敢面對和反省，而最終的結果，也隨過程中的感動而生。

Editor / 責任編輯：林俊宇 Edward Lin（@ya5897edw）

◎Outfit：籃球鞋、球衣球褲 by adidas；畫室 by adidas Originals ；項鍊、戒指 all by BVLGARI

◎Photo Via：River Ts（@river.ts）

◎Video Via：YOUTUBE

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關鍵字：

Wazaiii, 范少勳, HBL, adidas Originals, BVLGARI

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