芋頭控必須筆記的7樣甜點！蛋糕捲夾綿密內餡　小冰磚一口吃超香

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

芋頭有著香甜滋味和綿密口感，做成甜點讓人無法抗拒，不管是夾進蛋糕、麵包裡當內餡，或是只有純粹的芋泥，全都好吃到不行，這裡就精選了7樣人氣「芋頭季甜點」，身為芋頭控絕對要筆記。

1.唐緹烘焙坊 蜂蜜芋泥蛋糕捲

芋泥蛋糕捲的內餡嚴選當季新鮮的大甲芋頭，製作成綿密芋泥，再加入些許塊狀芋頭增添口感，讓你一口就能吃到芋頭香及芋頭塊，外層的蛋糕體帶有淡淡蜂蜜香，剛好與濃郁的芋頭餡完美搭配。

2.幸福肥手作點心 重磅芋泥捲

喜歡蛋糕捲卻不愛鮮奶油的話，可以選擇這一款。手工戚風蛋糕體裡面只有純粹的芋泥，每卷都夾了將近一斤，讓你嘗到濃郁好滋味。

3.大目農田 特濃芋泥起司蛋糕

這款起司蛋糕充滿濃濃奶香，使用全鮮奶、乳酪製成，再搭配酥脆的餅乾底。蛋糕上鋪了一層厚厚的芋泥，使用新鮮芋頭、紫山藥等原料，做出真材實料的好味道。

4.振頤軒 芋雪燒禮盒

芋雪燒類似日本的和果子銅鑼燒，以純手工製成，在蓬鬆金黃的麵皮內夾入大甲芋泥餡，超厚實內餡看起來約2到3公分高，咬一口便入口即化，嘴裡會有滿溢的芋頭香氣。

5.振頤軒 芋到冰禮盒

芋到冰是冰磚造型的小甜品，選用優質大甲上等芋頭，以傳統工法製作，將芋頭與鮮奶完美調配，打造成小巧冰磚。每一口都吃的到頂級天然芋香，更能感受傳統的幸福滋味。

6.振頤軒 芋泥可頌

這款甜點把芋泥夾進可頌麵包裡，外層的可頌以天然奶油製成，有著酥脆口感，裡面的芋泥使用大甲芋頭，經歷繁複又耗時的過程，才做出香醇滑順的滋味，兩者結合打造出外酥內軟的豐富口感。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

7. OZ Cafe & Bistro 芋頭奶綠千層蛋糕

OZ Cafe & Bistro位於台北市信義區，其中最有名的餐點之一，就是芋頭奶綠千層蛋糕，在薄薄的千層中夾入滿滿芋泥和芋頭顆粒，讓你一口就能吃到濃郁口感，此外還加了綠茶增添風味，讓蛋糕更有層次，就算不是芋頭控也會愛上。

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