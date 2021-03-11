「有小三」才排第二！分手原因百百種　3成台女曾被好友橫刀奪愛

文／Squid

分手理由百百種，從相處小事到論及婚嫁，只要雙方理念不合都能成為爭吵導火線！根據交友軟體「iPair」進行調查，統計出「台人分手原因 TOP3」，包括個性不合、家庭因素以及「有第三者」，對此，71%的人就坦承，曾遭遇被劈腿，其中32%女性更表示，分手後才發現「第三者」竟是自己最要好的閨蜜，更是備受打擊。

▲情侶在一起常常需要磨合。（圖／pexels）



進一步統計「台人分手原因 TOP3」，第一名無懸念是「個性不合」，尤其是經過同居的情侶，長時間相處後才發現原來彼此對生活的態度不同；第二名則是「有第三者」，感情慘遭介入而被迫劃下句點；其次是「家庭因素」，長輩反對或對未來規劃不同而就此分道揚鑣。

▲有第三者也是分手的原因之一。（圖／pexels）



再針對「有第三者」分手原因進行分析，結果發現有 71%人坦承曾慘遭劈腿，而「第三者」通常是對方在職場認識或朋友的朋友；其中更有32%台女表示，曾被好友背叛，還是分手後，才知道感情介入者竟然是自己最要好的「閨蜜」。另外，也有25%台人表示，曾在不知情的情況下意外成為第三者，而在發現之後才「及時煞車」結束感情。

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