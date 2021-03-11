范少勳難得秀腿萌帥現身BALLY　買鞋注重「止滑」藏慘痛經驗

記者王則絲／台北報導

藝人范少勳近期時尚邀約滿檔，今（11日）出席瑞士百年老牌BALLY春夏新品活動，穿著一身輕便短褲萌帥現身，難得在公開活動露腿，修長線條擋不住，范少勳也表示對自己的腿還算蠻有自信。至於挑選鞋款的部分，范少勳提到，「止滑」是他最注重的要點，因為他自己也曾經在無障礙斜坡上滑倒過。

▲范少勳出席BALLY 2021春夏新品活動。（圖／品牌提供）



范少勳高挑的身材與高顏值受到品牌喜愛，這個月才為COACH新品活動站台，昨晚SHIATZY CHEN夏姿・陳秋冬秀也邀請到范少勳走秀示範，今日再度現身時尚會場，出席BALLY春夏新品活動，難得穿上休閒的短褲裝扮露出雙腿，不過范少勳表示私底下其實蠻愛穿短褲的，「比較像我自己的個性，比較陽光比較外向。」對於修長的腿型也頗有自信，透露養成長腿的原因：「我覺得可能是因為小時候常游泳，腳的線條會比較長一點。」

▲BALLY「鐳射切割」系列包款皆以鏤空設計呈現，相當有趣。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



范少勳今天身上的包款相當吸睛，為BALLY春夏新款「鐳射切割」鏤空手袋，不用打開就能看見包包裡面，讓他覺得很有探險的感覺，「會讓別人好奇你包包裡面裝什麼，很有趣。」

此鐳射切割系列為BALLY本季的主打造型，另一款女生的鏤空手提包，則是加上了絲巾的點綴，讓氣質更加分。另外，牛皮與帆布的拼接也是一大重點，帶出春夏愜意自由的鄉村氛圍，水桶包上印製BALLY 170週年特製新LOGO，像是自帶小簡章一樣，特別可愛。

▲「鐳射切割」系列與帆布拼接包款。（圖／品牌提供）



而范少勳腳上的KUBA運動鞋也非常帥氣，BALLY的KUBA運動鞋系列最早於1990年誕生，以多面向的鞋底組成，可通用在各種地形上行走。

在挑選鞋款上，除了舒適性，范少勳認為「機能」是同等重要的，尤其是「止不止滑」這項功能，因為范少勳透露自己就曾經在路邊的無障礙坡道上滑倒過，若是要買鞋送給媽媽、長輩更是要注意。

▲BALLY超過30年再度復刻的KUBA系列運動鞋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



范少勳於本月初時還攜手小美林映唯為COACH示範了最新的春夏穿搭，穿著COACH春季FOREVER系列服裝，身上的動物刺繡針織衫相當可愛。

▲范少勳、林映唯示範CAOCH春季FOREVER系列。（圖／品牌提供）

在COACH春季FOREVER系列中，范少勳看上了一款刺繡小方包，體現本季FOREVER系列的刺繡主題，上頭手寫風的簡單文字，讓范少勳感覺很有共鳴，因為自己本身也很喜歡寫日記、手作，覺得特別有溫度，呼應身上的動物刺繡毛衣，同樣很童真、可愛。

▲范少勳對這顆刺繡小方包情有獨鍾。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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