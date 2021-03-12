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靠花花飾品浪漫整個春季！粉嫩櫻花仙氣爆棚　小瓢蟲、螢火蟲超Q

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▲Les Néréides 2021春夏系列將女孩們對於春季的浪漫想像，化身珠寶飾品。（影／記者王蓁蓁攝） 

記者王蓁蓁 / 台北報導

春暖花開的季節，不能少的果然還是滿滿的「花花」元素，以「芭蕾舞伶」系列飾品圈住無數女孩心的法國飾品品牌Les Néréides，今年再次以紛飛的蝴蝶、花叢間的花朵等等，將女孩們對於春季的浪漫想像，化身為詩意盎然的飾品，戴上身立馬仙氣爆棚。丹麥品牌PANDORA也以花朵歌頌春天，還有可愛的螢火蟲，迎接暖和天氣。

▲Les Néréides 。（圖／品牌提供）

▲Les Néréides 。（圖／品牌提供）

▲「狼人殺女神」紀卜心演繹繽紛「花叢間的秘密系列」。（圖／品牌提供，以下同）

「狼人殺女神」紀卜心戴上Les Néréides花叢間的秘密系列飾品，以優雅粉色與藍色的撞色琺瑯花朵，呈現繽紛視覺，飾品中的花朵以兩種方式呈現，同時搭配水晶，讓細節更加精緻，花蕊則運用萊茵石增添對比，仔細看會發現，象徵幸運的瓢蟲也悄悄躲在其中，為女孩們的春天穿搭注入生機勃勃的活力，琺瑯的色彩豐富了整體，在繽紛的氛圍中仍舊實百搭實穿，生性浪漫的女孩們絕對不能錯過。

▲Les Néréides 。（圖／品牌提供）

▲Les Néréides 。（圖／品牌提供）

▲Les Néréides運用運用萊茵石、手繪琺瑯，打造出浪漫的櫻花。（圖／記者王蓁蓁攝）

Les Néréides更以少女們最招架不住的粉色，運用萊茵石、手繪琺瑯打造粉嫩的櫻花，18K金則化身枝枒與櫻花纏繞，一剛一柔巧妙呼應櫻花的花語「生命的繁盛」，展現花朵滿滿的生命力。

除了Les Néréides，丹麥品牌PANDORA也令很多人愛不釋手，其中小雛菊系列，最讓人感受春天，今年換上紫色與柔嫩的粉紅，甜美又輕巧地在手上綻放，百花盛開的景象是春季重要靈感，希望一戴上就能感受正能量與大自然的美好。另一亮點絕對是螢火蟲吊飾，讓人見到就忍不住說「好可愛」，天氣漸暖的4月，是螢火蟲最活躍的季節，與春天的連結不言而喻。

▲PANDORA 春季。（圖／品牌提供）

▲PANDORA 春季。（圖／品牌提供）

▲PANDORA以小雛菊、螢火蟲描寫春天。（圖 ／ 品牌提供）

【同場加映──春天的珠寶】

Louis Vuttion

▲春季珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Color Blossom Mini SUN孔雀石鑲鑽黃金戒指，NT$102,000 ; LV Color Blossom Mini STAR粉紅色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指，NT$90,500。

▲春季珠寶 。（圖／品牌提供）

▲LV Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金手鍊，NT$200,000 ; 鑽石與縞瑪瑙黃金耳環，NT$111,000。

LV Blossom珠寶系列則是將老花們以紅玉髓、珍珠母貝、瑪瑙等天然元素綴上鑽石為系列增添繽紛色彩，簡約精緻的設計，不論是單獨搭配、還是混合疊搭，都能打造出春天優雅時髦的日常。

Van Cleef & Arpels

▲春季珠寶 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶Lucky Spring手鍊5枚綴飾款，NT$148,000。

幸運草是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的標誌性圖騰，旗下Vintage Alhambra系列幸運草珠寶擁有豐富的寶石樣式供選擇，最新力作Lucky Spring系列則為白色珍珠母貝花朵珠寶點綴可愛小瓢蟲，以可愛設計迎接春天到來。
 

關鍵字：

Les Néréides, 春天, 珠寶, 飾品, 花朵, PANDORA

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