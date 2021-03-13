鹹甜爆米花不只電影院有！焦糖＋起司口味超濃郁　買回家追劇爽吃

文／C編

在辦公室每到下午總是想來點零嘴、晚上追劇不吃點東西不過癮，這時如果有鹹甜爆米花多完美，光是想到就讓人口水直流，購物網站「Her和她」推出「卡滋氣炸雙味爆米花-白爛貓限定版（焦糖起司80g）Ｘ1箱（12包）」，香濃的焦糖起司口味，讓人吃了一口接一口，超涮嘴。

▲卡滋氣炸雙味爆米花-白爛貓限定版（焦糖起司80g）Ｘ1箱（12包），原價708元、特價599元。點我購買。



卡滋氣炸雙味爆米花採用的是非基因改造的玉米粒，以氣炸製成，所以多吃一點點也不用擔心太負擔，酥脆香甜的爆米花淋上焦糖醬，搭配特製的帕瑪森起司口味爆米花，鹹甜交錯吃，兩種口味很有層次。

▲焦糖口味的爆米花香甜濃郁。



爆米花採用頂級進口非基因改造的玉米粒，顆顆渾圓飽滿，由整顆穀物製成，富含膳食纖維，不添加防腐劑、沒有反式脂肪，也無農藥殘留、無重金屬、無黃麴毒素等。圓滾滾的蘑菇爆米花，有玉米的清香，加上焦糖的濃郁芬芳香味，帶有甜蜜的黑糖香味加上濃郁的甜味，鹹口味爆米花則是淋上濃郁的帕瑪森起司，一口接一口，很難停下來。

▲起司口味的爆米花香濃可口。



▲卡滋氣炸雙味爆米花-白爛貓限定版（焦糖起司80g）Ｘ1箱（12包），原價708元、特價599元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「卡滋氣炸雙味爆米花-白爛貓限定版（焦糖起司80g）Ｘ1箱（12包）」，原價708元、特價599元，平均一包才50元，包裝上還有超可愛的白爛貓插畫作伴，適合全家大小一起享用。