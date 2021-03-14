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懶女孩必存「一周髮型整理術」！低包頭、鯊魚夾　照著綁就是美

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@h_yunjji、@sora_pppp、@chahong_official

頭髮每天一成不變看了好膩，想要改變造型又不知道該如何下手，這裡就提供你「一周七天的髮型靈感」，善用漁夫帽、鯊魚夾、髮帶等時髦配件，就能變換不同造型，讓你每天都有新面貌，而且綁法超簡單，懶人就能輕鬆上手，讓整理頭髮不再是麻煩事。

1.帽子

沒洗頭或懶得整理時，最好的幫手就是帽子，不管頭髮是什麼情況，只要梳整齊戴上去，就能時髦有型，花不到幾秒鐘就能火速出門。款式可以選用近期流行的漁夫帽，大帽沿能顯臉小，不同材質還能戴出不同風格。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

2.低馬尾

想要綁頭髮，最簡單又好看的就是低馬尾，能讓你直接化身氣質小姐姐。綁的時候後面拉鬆，留下兩邊的瀏海鬚鬚，就能營造出隨性感，用橡皮筋束起來就完成了，想要更細緻，也可以用頭髮繞一圈，再以髮夾固定。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

3.低包頭

以低馬尾為基礎，再多一些步驟，就能做出優雅的低包頭造型。用橡皮筋綁馬尾時，不把頭髮全拉出來，就能綁成一顆小包包，再把髮尾繞圈，用髮夾固定即可。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

4.公主頭

公主頭也是超好上手的髮型，如果本身髮量很多，就很適合用這款髮型減輕厚重感，視覺上會輕盈又甜美。比起用綁的，可以選擇近期流行的鯊魚夾，只要抓出髮束稍微扭轉一下，再用夾子固定就好。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

5.鯊魚夾包頭

鯊魚夾除了夾公主頭，也能做出包頭造型，將整束頭髮抓起，全部扭轉後捲成8字形，再用鯊魚夾固定就能簡單完成，前面也能留下些許髮絲，讓造型看起來隨性自然。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

6.大波浪捲髮

每天都是直髮看得很膩，不想燙髮，只想偶爾改變一下風格，可以用髮捲固定，再以吹風機加熱、抹上定型產品，就能變成浪漫大波浪捲。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）

7.髮帶、髮箍

髮帶、髮箍也是變換髮型的好用小配件，可以選擇現成的髮箍或綁上絲巾做造型，戴上去前可以先用小黑夾固定會亂翹的地方，就能維持一整天。

▲一周髮型靈感。（圖／翻攝自IG@h_yunjji）


 

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關鍵字：

髮型, 馬尾, 包頭, 公主頭, 捲髮, 鯊魚夾, 帽子, 髮帶

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