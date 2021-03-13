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98%的男生都會喜歡這樣的女孩！3種特質愛笑、懂分寸都應該要有

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文／Squid

女孩總希望自己身邊的夢幻男神可以喜歡上自己，當然要有一些特質才能讓對方注目到你，《ET FAHION》就整理了3個，98%的男生都會喜歡這樣的女孩，只要掌握好這些特質，相信離戀愛不遠了！

 ▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲想要談戀愛，先掌握3種特質。（圖／pexels）

1.愛笑的女孩

愛笑是很重要的關鍵，愛笑的女生會讓人覺得很好相處，而且很容易滿足，接納自己當下的狀態，對於男生來說，能夠讓女生笑出來會特別有成就感，感染周邊的人，會特別受到歡迎。

 ▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲愛笑可以拉近彼此的距離。（圖／pexels）

2.懂分寸的女孩 

雖然男女之間想要進一步，但必須懂得界線的存在，兩人都是獨立的個體，要明白有些事情是不能越界的，比如說對方家庭的某些點、或是個性上的某些狀況，要懂得拿捏相處的分寸，讓彼此之間相處起來舒服，非常重要。

 ▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲了解彼此的分寸很重要，不輕易去踩底線。（圖／pexels）

3.獨立思考的個性

要擁有對於自己看事物的獨到見解跟方向，當然要視對方為唯一的伴侶，但是不能太黏人，也要有自己的生活跟獨立思考的個性，才能讓對方更加被妳吸引。

 ▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲擁有獨立思考的個性與生活，日子才能長久。（圖／pexels）

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關鍵字：

感情, 男女, 戀愛

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