fb ig video ETtoday search mobile

曾莞婷罕見受挫：第一次覺得腿短　曾之喬「淋雨」撞髮傅孟柏

>

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週於今（11日）舉辦永續時尚開展秀，請到藝人曾之喬、曾莞婷、林予晞、傅孟柏、艾怡良等人出席。其中曾莞婷更將獻出自己暌違多年的走秀體驗，讓她十分緊張直呼：「人生第一次覺得自己腿短。」曾之喬則是以濕髪造型亮相，自嘲與傅孟柏都淋了一場雨，很有突破。

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-傅孟柏,曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾之喬以台灣設計師竇騰璜透視襯衫疊搭。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬早已是秀場常客，此次與傅孟柏一同站台臺北時裝週，兩人都默契選擇了濕髪造型，曾之喬透露一見到傅孟柏就吐槽：「你也淋了雨。」不過仍是不減時尚氣息，曾之喬以台灣設計師竇騰璜透視襯衫疊搭，對她而言比較男孩子氣，所以加上了花朵元素中和效果。

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-傅孟柏。（圖／記者黃克翔攝）

▲傅孟柏樂於二次改造衣物。（圖／記者黃克翔攝）

而此次主題為永續發展，兩人都很有感想，曾之喬分享自己的新興趣是整理衣櫃，因為能夠在整理過程中一邊練習穿搭，「在家走自己的秀，還可以幫助衣服妥善運用。」碰巧剛搬新家的傅孟柏也愛上整理衣櫃，他表示自己很愛剪衣服，「把以前穿不到的衣服改造，長袖剪成短袖，不過短褲不能剪成內褲，但也省了一大筆錢。」

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷以走秀嘉賓身份亮相，一身簡潔的白色羽毛裝仙氣爆棚。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷此次以走秀嘉賓身份亮相，一身簡潔的白色羽毛裝仙氣爆棚，她表示：「今天非常期待，繼兒時走過童裝之後就再也沒有試過，人生第一次覺得自己腿短。」曾莞婷自嘲心肺功能要練好點，不然走兩圈可能喘不過氣。她也提到自己喜歡穿寬大的衣服，因為可以傳承給親戚朋友，讓衣服永續經營下去。

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-艾怡良。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021臺北時裝週AW21永續時尚開展秀-林予晞。（圖／記者黃克翔攝）

▲艾怡良喜愛俐落龐克風格，林予晞以衣著致敬梵谷。（圖／記者黃克翔攝）

艾怡良則在兩年前參與過臺北時裝周，此次以火辣的中空裝亮相，「今天再次來很興奮，走一個俐落線條，雖然是洋裝但很龐克中性。」林予晞以一套綁脖洋裝出席，她提到今天的造型主題來自梵谷，私下就熱愛藝術的她，時常在等戲的時候拿梵谷的素描來臨摹，因此這次得知品牌以此為發想，覺得很開心能夠致敬。她更透露自己看秀前的SOP，「吃了比較天然高營養的東西，有時候看秀很像運動員，有段時間要忍住。」

此次永續時尚大秀集結了Claudia Wang、#DAMUR、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq和WEAVISM 織本主義共6個臺灣設計師品牌與臺灣實力頂尖的紡織廠商合作，在永續設計與環境友善下帶來突破。

關鍵字：

臺北時裝週, 曾之喬, 曾莞婷, 林予晞, 傅孟柏, 艾怡良

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我 小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機 2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多 Lisa寵溺愛貓新玩具竟來自「愛馬仕」！　網看傻：想當她的貓 搞懂4個戀愛心理學：適時給對方添麻煩，讓他離不開你 7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中 女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面