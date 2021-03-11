曾莞婷罕見受挫：第一次覺得腿短　曾之喬「淋雨」撞髮傅孟柏

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週於今（11日）舉辦永續時尚開展秀，請到藝人曾之喬、曾莞婷、林予晞、傅孟柏、艾怡良等人出席。其中曾莞婷更將獻出自己暌違多年的走秀體驗，讓她十分緊張直呼：「人生第一次覺得自己腿短。」曾之喬則是以濕髪造型亮相，自嘲與傅孟柏都淋了一場雨，很有突破。

▲曾之喬以台灣設計師竇騰璜透視襯衫疊搭。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬早已是秀場常客，此次與傅孟柏一同站台臺北時裝週，兩人都默契選擇了濕髪造型，曾之喬透露一見到傅孟柏就吐槽：「你也淋了雨。」不過仍是不減時尚氣息，曾之喬以台灣設計師竇騰璜透視襯衫疊搭，對她而言比較男孩子氣，所以加上了花朵元素中和效果。





▲傅孟柏樂於二次改造衣物。（圖／記者黃克翔攝）

而此次主題為永續發展，兩人都很有感想，曾之喬分享自己的新興趣是整理衣櫃，因為能夠在整理過程中一邊練習穿搭，「在家走自己的秀，還可以幫助衣服妥善運用。」碰巧剛搬新家的傅孟柏也愛上整理衣櫃，他表示自己很愛剪衣服，「把以前穿不到的衣服改造，長袖剪成短袖，不過短褲不能剪成內褲，但也省了一大筆錢。」

▲曾莞婷以走秀嘉賓身份亮相，一身簡潔的白色羽毛裝仙氣爆棚。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷此次以走秀嘉賓身份亮相，一身簡潔的白色羽毛裝仙氣爆棚，她表示：「今天非常期待，繼兒時走過童裝之後就再也沒有試過，人生第一次覺得自己腿短。」曾莞婷自嘲心肺功能要練好點，不然走兩圈可能喘不過氣。她也提到自己喜歡穿寬大的衣服，因為可以傳承給親戚朋友，讓衣服永續經營下去。

▲艾怡良喜愛俐落龐克風格，林予晞以衣著致敬梵谷。（圖／記者黃克翔攝）

艾怡良則在兩年前參與過臺北時裝周，此次以火辣的中空裝亮相，「今天再次來很興奮，走一個俐落線條，雖然是洋裝但很龐克中性。」林予晞以一套綁脖洋裝出席，她提到今天的造型主題來自梵谷，私下就熱愛藝術的她，時常在等戲的時候拿梵谷的素描來臨摹，因此這次得知品牌以此為發想，覺得很開心能夠致敬。她更透露自己看秀前的SOP，「吃了比較天然高營養的東西，有時候看秀很像運動員，有段時間要忍住。」

此次永續時尚大秀集結了Claudia Wang、#DAMUR、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq和WEAVISM 織本主義共6個臺灣設計師品牌與臺灣實力頂尖的紡織廠商合作，在永續設計與環境友善下帶來突破。