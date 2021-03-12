最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

男人到底都喜歡什麼樣的女人？什麼樣的女人才能抓住男人的心？想必許多人心中都有這個疑問，雖說每個人喜好不同，對選擇伴侶的標準也不同，有人喜歡溫柔體貼的小女人，有人喜歡活潑開朗的陽光女孩，也有人喜歡冰山美人，看似有萬種答案，但總結下來，大部分受到男生歡迎的女生都有以下4種特性，要是符合了3條就不怕沒人追。

1.會打扮



愛美是女人的天性，沒有女生不想漂漂亮亮亮亮，你不一定要長得美如天仙，但你要懂得打扮自己，會打扮的女生都是漂亮、有魅力的，尤其男生是視覺系動物，沒有男人不喜歡美女。除此之外，一個女生對自己身材的控制、服裝的搭配到妝容保養，在在都能顯示出她對自己自制，對生活的態度，所以把自己「收拾」妥當的女生，吸引人之處不僅是亮麗外表，還有其散發出的特質和氣質。

2.撒嬌撒得剛剛好



有句話說「撒嬌的女人最好命」，男人都喜歡被需要、被視為英雄的感覺，所以都會喜歡上能讓他們產生保護欲的女人，而女生撒嬌時就能滿足這些特點，讓男生覺得很有女人味、很有魅力。像是遇到兩人意見不合時，不是任性亂發脾氣、耍賴撒潑或硬是火爆硬槓到底，而是利用撒嬌軟化對方，轉移注意力，就是撒嬌撒得恰到好處的一種。

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3.懂得給予對方適當自由



有人說愛情就像是一把流沙，抓得越緊，消逝得就越快，過度的緊逼只會讓人想逃避。每個人都是獨立的個體，不論感情再好，都需要一些自己的空間和自由，男女雙方都一樣，尤其大部分男生都很不喜歡被管束、失去自由的感覺，給對方一些自由、獨處的個人時間，不僅會讓他感到被尊重，也讓雙方相處起來更愉悅。

4.有自己主見



雖然大部分男生都喜歡溫柔的女生，但溫柔不等於唯唯諾諾，人云亦云、沒有自己主見，什麼事都要靠另一半，猶如依附在另一半身上的菟絲花，偶爾看看會覺得讓人想疼愛，但時間一長、看久了也會讓人不耐煩，充滿壓力。所以無論怎樣都不要拋棄自我，只為另一半而活，聰明、有點獨立又有主見的女生在他們眼中更有魅力。

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