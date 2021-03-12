fb ig video ETtoday search mobile

最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追

>

▲最受男人歡迎的女人都有的4特質。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

男人到底都喜歡什麼樣的女人？什麼樣的女人才能抓住男人的心？想必許多人心中都有這個疑問，雖說每個人喜好不同，對選擇伴侶的標準也不同，有人喜歡溫柔體貼的小女人，有人喜歡活潑開朗的陽光女孩，也有人喜歡冰山美人，看似有萬種答案，但總結下來，大部分受到男生歡迎的女生都有以下4種特性，要是符合了3條就不怕沒人追。

▲最受男人歡迎的女人都有的4特質。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.會打扮

愛美是女人的天性，沒有女生不想漂漂亮亮亮亮，你不一定要長得美如天仙，但你要懂得打扮自己，會打扮的女生都是漂亮、有魅力的，尤其男生是視覺系動物，沒有男人不喜歡美女。除此之外，一個女生對自己身材的控制、服裝的搭配到妝容保養，在在都能顯示出她對自己自制，對生活的態度，所以把自己「收拾」妥當的女生，吸引人之處不僅是亮麗外表，還有其散發出的特質和氣質。

▲▼最受男人歡迎的女人都有的4特質。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.撒嬌撒得剛剛好

有句話說「撒嬌的女人最好命」，男人都喜歡被需要、被視為英雄的感覺，所以都會喜歡上能讓他們產生保護欲的女人，而女生撒嬌時就能滿足這些特點，讓男生覺得很有女人味、很有魅力。像是遇到兩人意見不合時，不是任性亂發脾氣、耍賴撒潑或硬是火爆硬槓到底，而是利用撒嬌軟化對方，轉移注意力，就是撒嬌撒得恰到好處的一種。

►閨密與男友感情超好的秘密原來是這個！

▲最受男人歡迎的女人都有的4特質。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.懂得給予對方適當自由

有人說愛情就像是一把流沙，抓得越緊，消逝得就越快，過度的緊逼只會讓人想逃避。每個人都是獨立的個體，不論感情再好，都需要一些自己的空間和自由，男女雙方都一樣，尤其大部分男生都很不喜歡被管束、失去自由的感覺，給對方一些自由、獨處的個人時間，不僅會讓他感到被尊重，也讓雙方相處起來更愉悅。

▲▼最受男人歡迎的女人都有的4特質。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.有自己主見

雖然大部分男生都喜歡溫柔的女生，但溫柔不等於唯唯諾諾，人云亦云、沒有自己主見，什麼事都要靠另一半，猶如依附在另一半身上的菟絲花，偶爾看看會覺得讓人想疼愛，但時間一長、看久了也會讓人不耐煩，充滿壓力。所以無論怎樣都不要拋棄自我，只為另一半而活，聰明、有點獨立又有主見的女生在他們眼中更有魅力。 

►網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看出真實性格脾氣

►有錢就亂花！難以留住錢財的3大星座　獅子一被吹捧就掏錢

►日本超夯！7個吸引好運的開運小妙招　多吃白色食物也有用

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 男女, 情侶, 標準, 特質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜

7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？ 女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用 星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠 2021母親節必買「加大版」保養神品！SK-II青春露、雅詩蘭黛、Bobbi Brown一次看 楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！ 注意！5個女生常犯的「內衣錯誤」，小心胸部跑位變平胸 搞懂4個戀愛心理學：適時給對方添麻煩，讓他離不開你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面