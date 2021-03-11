注意！5個女生常犯的「內衣錯誤」，小心胸部跑位變平胸

▲穿對內衣讓曲線凹凸有致，非常加分。（圖／翻攝自IG/peachjohn_official，以下同）

編輯/ Lily

女生每天都要穿內衣，穿著適合的內衣不僅能保護胸部，更能保護胸型，但若是長期穿著錯誤，不僅胸型會外擴下移，還會讓你超顯胖。以下幾個常見穿著內衣的錯誤，現在趕快改正還來得及！

#沒有調肩帶

許多女生穿著內衣時都會忽略條肩帶這件事，不調肩帶會使罩杯連接肩帶位置鬆垮不貼合，肩帶則無法做到往上提拉、固定乳房的作用，久而久之胸部就會下垂。

#穿內衣沒有撥

副乳是很多女生的痛，其實它曾是乳房的一部分，因為穿內衣方式不正確或是長期穿過小的內衣，導致乳房一部分脂肪擠到外面，穿起細肩帶上衣真的超難看。

#喜歡穿鬆垮內衣

有些人討厭內衣的束縛感，喜歡穿鬆垮的內衣較舒服，其實穿著鬆垮內衣，有穿就等於沒穿，當內衣無法支撐包裹胸部，久而久之就會使胸部脂肪游離，變得下垂鬆散。

#忽略脫下內衣的勒痕

一定不少人脫下內衣有勒痕，這代表著乳房周圍血液循環不通暢，若是內衣胸圍過緊也會影響乳房健康喔！

#長期不換內衣

正常內衣的壽命約在3-6個月，內衣穿著超過半年，面料會開始失去彈性變形，多次洗滌後也可能導致磨損起毛球，看起來也不美觀。

#睡覺時不用穿內衣

睡覺時身體活動量少，血液循環也會跟著減緩，原則上睡覺時最好不要穿著過於束縛的衣物，這樣不利於血液循環，但若你是胸部較為豐滿的女生，睡眠時胸部容易有外擴問題，則建議穿上無鋼圈的Bra背心入睡，能幫助支撐，同時保護胸部。

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