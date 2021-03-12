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鹿晗耳際穿箭耍酷　蕭敬騰戴Tiffany珍珠鍊當優雅型男

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▲▼ Tiffany蕭敬騰與Boucheron 。（圖／公關照）

▲金曲歌王蕭敬騰佩戴Tiffany HardWear系列出席續約記者會。（圖／Tiffany提供，以同）
 

記者陳雅韻／台北報導

珠寶絕對不是女性的專利，越來越多男藝人懂得靠珠寶增添時尚感，金曲歌王蕭敬騰即是最佳代表，日前他風光出席華納音樂續約記者會，選戴Tiffany & Co.中性風格的HardWear系列，共佩戴純銀球設計耳環與純銀鎖扣多圈珍珠項鍊，配上白色領結襯衫與黑套裝，相當摩登。

▲▼ Tiffany蕭敬騰與Boucheron 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰佩戴的Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊95,000元，純銀鎖扣多圈珍珠手鍊61,000元。

▲▼ Tiffany蕭敬騰與Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear 18K金球形設計耳環32,000元，蕭敬騰佩戴為純銀款式 15,000元。
 

過往男星登紅毯才會選擇搭配胸針點綴正裝，但當今流行不限使用胸針，有耳洞的男星必備個性耳環，項鍊與手環也常成為造型亮點，曾多次佩戴Tiffany HardWear系列的蕭敬騰，此次戴上純銀鎖扣搭配珍珠的長項鍊，另一種戴法是可繞多圈成短項鍊，是沒有性別之分的個性之作。

▲▼ Tiffany蕭敬騰與Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany蕭敬騰與Boucheron 。（圖／公關照）

▲鹿晗戴Boucheron Flèche du Temps鑽石耳飾非常搶眼。（圖／Boucheron提供，以同）

大陸男星鹿晗也勇於挑戰新鮮穿搭，日前戴上法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）從歷史草圖中發想的高級珠寶系列Fleche du Temps鑽石耳環，長長的箭頭造型由上而下延伸，非常時髦，讓他輕鬆成為全場焦點。

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關鍵字：

蕭敬騰, Tiffany & Co., Boucheron, 鹿晗

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