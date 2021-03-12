宋慧喬放送深溝與鎖骨　高級性感襯氣質鑽錶

▲Chaumet釋出宋慧喬全新形象照，戴上冠冕與Joséphine Duo Éterne流露女王氣勢。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬2019年與宋仲基離婚後，絲毫不影響人氣，從平價品牌到高端精品代言接不完，除了穩坐保養品牌雪花秀代言人寶座，也接下FENDI韓國代言，人氣紅不讓，與她合作多年的法國珠寶品牌Chaumet，近日釋出她佩戴Joséphine Aigrette腕錶的新照，她連換日與夜兩套造型，放送深溝與鎖骨，展現高級性感。

▲宋慧喬示範Chaumet兩種面盤顏色的梨形Joséphine Aigrette腕錶。

關於白天的造型，宋慧喬選擇白色洋裝披上西裝外套，搭配Chaumet靈感源自首位繆斯約瑟芬皇后的Chaumet Joséphine系列，款式不對稱的Joséphine Ronde d’Aigrettes珠寶顯得年輕活潑，以及最新的Joséphine Aigrette腕錶，流露俐落幹練的都會風格。





▲宋慧喬佩戴面盤與錶圈鑲滿美鑽的Joséphine Aigrette腕錶。

化身為夜的女王，宋慧喬首先在眼妝下功夫，選穿緞面禮服，搭配Chaumet著名的鑽石冠冕與Joséphine Duo Éternel珠寶，同時戴上面盤與錶圈全鑲鑽的Joséphine Aigrette腕錶，證明此款梨形設計的錶款，無論日與夜都是完美配件。

▲宋慧喬是保養品牌雪花秀的代言人。（圖／翻攝kyo1122 IG）



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