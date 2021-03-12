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告訴自己就要變美了！3招教你抑制食慾，網實測：真的管用

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▲▼制伏嘴饞方法。（圖／翻攝自IG）

▲想要變瘦變美，必須先管住嘴。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 /Lily

很多人想要吃東西，不是因為真的餓，而是因為嘴饞。日前《小紅書》瘦身博主傳授給大家3招制伏嘴饞，教你從思維控制食慾的自我暗示法則，不少網友實測有效，隔天起床量體重，成就感滿滿，現在就趕快學起來！

▲▼制伏嘴饞。（圖／Unsplash）

▲想挨過睡前飢餓，請趕快睡覺。（圖／Unsplash）

#睡前會餓，代表明天要變美了

不少人晚睡就想著要吃宵夜，吃了擔心會胖，但是不吃又覺得好空虛。吃宵夜不只會胖，對健康更是百害無一益，多吃就是增加身體負擔。這時候可以向自己喊話，睡前覺得餓是很幸福的事情，只要現在倒頭就睡，隔天體重一定降，那麼離美麗又更進一步了！

▲▼制伏嘴饞。（圖／Unsplash）

▲放慢速度能幫助不要飲食過量。

#放慢吃東西的速度

有時候吃太多，不是因為你肚子餓，而是你吃東西速度太快，，這時試著把自己當作美食家，放慢速度，用每一口去感受食材本身的味道，研究指出，吃東西感到快樂興奮都是因為前兩口的味覺，而後味蕾就會感覺麻木，把東西吃完其實就像是機械式流程，真的沒必要把每一餐都吃得很撐。

▲▼制伏嘴饞。（圖／Unsplash）

▲糟蹋健康，未來要付出更多努力償還。

#別和身體過不去

常吃的零食其實內含超多化學添加成分，當你嘴饞時，看看成分表就會飽了，人生已經很難，除了要面對一堆壓力，吃垃圾食物就是在殘害身體，說穿了洋芋片就是油混著鹽，甜點就是奶混著糖，更有許多添加水果風味的東西，認真說來，直接吃水果不是更健康？

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關鍵字：

飲食, 控制, 瘦身, 抑制食慾

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