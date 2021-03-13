fb ig video ETtoday search mobile

「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

>

▲名作家給女兒的15條「戀愛準則」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

知名作家劉墉，不僅自身的成就出名外，他對於子女的教導有方也廣為人知，甚至被譽為「華人家教典範」。對兒子劉軒的提點與互動，因集結成書，而讓大家更有熟悉感，他也曾在網上公開寫給女兒關於「交朋友」的15個叮嚀，從該有的戀愛觀、雙方相處應對、約會時的禮貌到性教育等涵蓋多種層面，被眾多網友大讚「每位父母都該收藏」「總結得相當全面」，各位女孩們，快來看看劉老師的叮嚀吧！

1.你可以讓別人知道你是單身，但是不要把你整個人攤在陽光下。
就算你有很多優點，也讓他慢慢發現。因為愛情要有幾分神秘才美，情感要不斷因為發現彼此的優點而加分。

2.不必讓他知道你的財務狀況，無論你窮或富，都與他無關，因為吸引他的是你，不是你的錢。
先知道你很富有，再跟你談戀愛的人，會讓你不敢確定他的愛。

3.吃人的嘴短，而且男女平等，所以不要都由男生請客，總要有來有往。
你可以由他讓你付錢的情況，譬如因為你說要請客，他是不是比較節制，來觀察他夠不夠體貼

▲名作家給女兒的15條「戀愛準則」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.跟初次交往的男生說好幾點回家，然後觀察他是不是放在心上。
一個玩在興頭，還能注意時間的男生，可以顯示他的自制與對你的尊重。一個能夠掌握約會時間的女生，可以顯示她的教養。

5.當男生送你回家，注意他是不是確定你進門安全了，才離開。
初次約會的男生，不要隨便請他進入你的房間，這是你該有的私密與矜持。他就算失望，也該尊重。

6.如果由你決定去什麼地方，要小心選擇，因為那能反映你的品味。
但是不要因為想炫耀，而選擇他難以負擔的。為對方考量，是賢慧的表現。

▲名作家給女兒的15條「戀愛準則」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.不要用禮物討好對方，也別收受不恰當的禮物。
對接受的人而言，太貴重的禮物會讓他不安，對送禮的人來說，送太貴的禮物難免有所期盼。禮物貴在有情，不在有價，不恰當的贈禮會模糊愛情的焦點。

8.跟不熟的人，或去陌生的場合，最好不要飲酒，而且別讓飲料離開你的視線。
你可以渴死，也不亂喝一口。寧可因為拒絕而顯得不夠親切，也絕不碰觸任何毒品。

▲名作家給女兒的15條「戀愛準則」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

9.絕對不讓喝了酒的人開車，也對喝酒開車的人重新評估。
只要對方喝酒之後還想開車，一定要警告他。雖然他飲酒開車是不智與逞強，你不提出警告卻是不仁與軟弱。

10.無論多麼激情，都要自我保護；無論情感多麼穩定，也拒拍私密照片。
絕不用身體換取不確定的愛情，只能為確定的愛情解放身體。

11.除非你有意，當對方在語言或動作上有性的暗示，要立刻技巧地回避，千萬別等他露出醜態，你才喊NO。
除非你有意主動，也不放出任何容易讓人誤解的訊息。

12.約會時家人跟你聯絡，一定要有禮貌。
對家人無情卻對外人有情，是不成熟的表現。當你不尊重家人，你的朋友也會輕視他們，輕視你的家人何嘗不是輕視你？

▲名作家給女兒的15條「戀愛準則」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

13.在公共場所說話要小聲、對服務人員要客氣，對老弱婦孺要禮讓。
多寬容、少責備，多露笑容，少耍脾氣。該快的時候不拖拉，該慢的時候不浮躁，進退有度能夠顯示你的優雅。

14.既然是你們談戀愛，就少把家人拖進來。
家人可以提供意見，可以分享快樂，不必承擔責任。以後過日子的是你們，千萬別讓你們的打打打鬧鬧，成為爸爸媽媽的精神負擔。

15.別在同一時間談幾個戀愛，下了一條船，才能上另一條船。
所以從開始交往，就要平等互惠。可為分手傷心，別為金錢糾纏。只有兩不相欠，才能分得乾脆。

►網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看出真實性格脾氣

►有錢就亂花！難以留住錢財的3大星座　獅子一被吹捧就掏錢

►日本超夯！7個吸引好運的開運小妙招　多吃白色食物也有用

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 守則, 準則, 須知, 作家, 劉墉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」 凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂 金高銀「狗啃瀏海」新造型曝光！仙氣臉蛋就是任性　網：太萌 孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面