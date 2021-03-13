「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

知名作家劉墉，不僅自身的成就出名外，他對於子女的教導有方也廣為人知，甚至被譽為「華人家教典範」。對兒子劉軒的提點與互動，因集結成書，而讓大家更有熟悉感，他也曾在網上公開寫給女兒關於「交朋友」的15個叮嚀，從該有的戀愛觀、雙方相處應對、約會時的禮貌到性教育等涵蓋多種層面，被眾多網友大讚「每位父母都該收藏」「總結得相當全面」，各位女孩們，快來看看劉老師的叮嚀吧！

1.你可以讓別人知道你是單身，但是不要把你整個人攤在陽光下。

就算你有很多優點，也讓他慢慢發現。因為愛情要有幾分神秘才美，情感要不斷因為發現彼此的優點而加分。

2.不必讓他知道你的財務狀況，無論你窮或富，都與他無關，因為吸引他的是你，不是你的錢。

先知道你很富有，再跟你談戀愛的人，會讓你不敢確定他的愛。

3.吃人的嘴短，而且男女平等，所以不要都由男生請客，總要有來有往。

你可以由他讓你付錢的情況，譬如因為你說要請客，他是不是比較節制，來觀察他夠不夠體貼

4.跟初次交往的男生說好幾點回家，然後觀察他是不是放在心上。

一個玩在興頭，還能注意時間的男生，可以顯示他的自制與對你的尊重。一個能夠掌握約會時間的女生，可以顯示她的教養。

5.當男生送你回家，注意他是不是確定你進門安全了，才離開。

初次約會的男生，不要隨便請他進入你的房間，這是你該有的私密與矜持。他就算失望，也該尊重。

6.如果由你決定去什麼地方，要小心選擇，因為那能反映你的品味。

但是不要因為想炫耀，而選擇他難以負擔的。為對方考量，是賢慧的表現。

7.不要用禮物討好對方，也別收受不恰當的禮物。

對接受的人而言，太貴重的禮物會讓他不安，對送禮的人來說，送太貴的禮物難免有所期盼。禮物貴在有情，不在有價，不恰當的贈禮會模糊愛情的焦點。

8.跟不熟的人，或去陌生的場合，最好不要飲酒，而且別讓飲料離開你的視線。

你可以渴死，也不亂喝一口。寧可因為拒絕而顯得不夠親切，也絕不碰觸任何毒品。

9.絕對不讓喝了酒的人開車，也對喝酒開車的人重新評估。

只要對方喝酒之後還想開車，一定要警告他。雖然他飲酒開車是不智與逞強，你不提出警告卻是不仁與軟弱。

10.無論多麼激情，都要自我保護；無論情感多麼穩定，也拒拍私密照片。

絕不用身體換取不確定的愛情，只能為確定的愛情解放身體。

11.除非你有意，當對方在語言或動作上有性的暗示，要立刻技巧地回避，千萬別等他露出醜態，你才喊NO。

除非你有意主動，也不放出任何容易讓人誤解的訊息。

12.約會時家人跟你聯絡，一定要有禮貌。

對家人無情卻對外人有情，是不成熟的表現。當你不尊重家人，你的朋友也會輕視他們，輕視你的家人何嘗不是輕視你？

13.在公共場所說話要小聲、對服務人員要客氣，對老弱婦孺要禮讓。

多寬容、少責備，多露笑容，少耍脾氣。該快的時候不拖拉，該慢的時候不浮躁，進退有度能夠顯示你的優雅。

14.既然是你們談戀愛，就少把家人拖進來。

家人可以提供意見，可以分享快樂，不必承擔責任。以後過日子的是你們，千萬別讓你們的打打打鬧鬧，成為爸爸媽媽的精神負擔。

15.別在同一時間談幾個戀愛，下了一條船，才能上另一條船。

所以從開始交往，就要平等互惠。可為分手傷心，別為金錢糾纏。只有兩不相欠，才能分得乾脆。

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