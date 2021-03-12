受夠頭皮搔癢、易斷毛躁髮？髮型師教「換季養護」3大關鍵

▲髮型師建議換季時做好3件事，避免頭皮髮絲出狀況。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

記者張毓容／綜合報導

每到換季時刻天氣忽冷忽熱，不僅肌膚會鬧脾氣，髮絲和頭皮也是狀況百出，除了頭髮容易乾燥缺水、變得粗糙毛躁，頭皮也有異常出油、搔癢、頭皮屑，甚至出現敏感等問題。想要改善並避免這些狀況，記好換季養護3大關鍵，讓頭皮乖乖且維持好髮質。

1.溫和清潔並保濕頭皮

除了日常洗護外，頭皮的調理也很重要，尤其是換季時因氣溫快速變化頭皮容易變得敏感，也會引發頭皮異常出油、搔癢和頭皮屑等問題產生。換季時，建議使用溫和的淨化保濕髮品，溫和潔淨並深度保濕頭皮，維持頭皮健康是擁有健康蓬鬆好髮質的第一步。

▲KMS 保健調理深層淨化洗髮精。



獲法國ECOCERT有機認證石榴萃取成分，有強大抗氧化功效，可有效去除殘留於頭髮上的造型產品和污染物，溫和配方可天天使用。

▲Kerasilk 甦活光舒緩能量菁華。



含有ECTOIN極地防護因子，可有效擊退頭皮老化現象，保護頭皮且預防氧化作用，並能深入髮絲保濕鎖水，為頭皮帶來長效舒緩。

2.提高護髮頻率



季節轉換時，氣溫忽冷忽熱也會影響到髮絲，受到溫差影響特別容易變得乾燥、流失水分，甚至更容易分岔、斷裂，這時候加強護髮就變得很重要，髮型師建議可提高護髮頻率，每周增加1～2次，幫助髮絲深層修護。

▲AVEDA 蘊活菁華髮根強韌膜。



添加2倍夏威夷核果油，可為頭皮深度保濕維持健康彈性，幫助髮絲健康生長。

▲HAIR RITUEL by Sisley 賦活重生奇蹟修護髮精萃。



由巴巴蘇油、辣木油、白芒花籽油等多種植物成分組成的黃金比例修護滋養配方，可深入髮絲修護，為秀髮補充營養，同時提升髮絲防禦力。

3.為髮絲強化防護



除了做好頭皮淨化和加強保濕，在換季時髮絲更容易受到外在環境因素影響，別忘了為髮絲強化防護，抵禦外在環境因子侵襲。髮型師建議，洗髮後可使用免沖洗、具抗熱效果或日光防護的產品，強化髮絲防禦力，降低如陽光、高溫或強風等環境因子的傷害。

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乾、濕髮皆可使用的多功能護髮精華，可幫助髮絲抗熱高達230°C，有效預防因日常吹整出現分岔、毛燥等問，並可為受損髮質加強護理。

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能強化髮絲保養，提供高濃度的深層水合作用，幫助髮絲對抗環境污染傷害，同時增强柔軟度和光澤，防止污染造成的傷害。

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