別把休閒風穿成路人！學泫雅、NANA用丹寧耍辣　還能拉出逆天長腿

記者王蓁蓁 / 台北報導

簡約日常的牛仔丹寧單品，是萬年不敗的經典，更是每季不可或缺的元素之一，不論是誰都能輕鬆穿搭，不過也因為它的百搭性，在造型上不費點小心機，就無法太過脫穎而出，一不小心就會穿成毫無特色的「路人」，趕緊好好把握以下幾個重點細節，學會「小心機」，就能瞬間從能「路人」晉升成時尚ICON，就讓泫雅、華莎、Jessica等韓女星，為你接下來的一週穿搭示範吧！

泫雅

▲泫雅聰明選穿高腰丹寧長褲，將T恤紮進褲子拉出腰身。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

從基本的白T搭牛仔褲開始，泫雅聰明選穿高腰丹寧長褲，將T恤紮進褲子巧妙曬出腰身．都是小心機，讓整體比例看起來更好，最重要的是，泫雅以稍微合腿的靴子作為搭配，並將長褲褲管塞入白靴，在視覺上達到延伸的效果，瞬間就營造出逆天長腿，而上半身的白T有顯眼的Logo，讓簡約的造型中依舊吸睛。

NANA

▲NANA以「V」字牛仔洋裝耍辣。（圖 / 翻攝IG@jin_a_nana)

多次入圍「全球最美臉蛋」的NANA，近期以一套丹寧洋裝亮相，只見她解開上身鈕扣，大方敞開胸前「V」字耍辣，纖瘦鎖骨與天鵝頸線條一覽無遺，在率性的牛仔線條中展露性感，NANA同時以寬腰帶拉出腰身，瞬間完美了曲線，腰帶的皮革材質也為造型增添層次感，讓整體看起來不無聊。

Jessica

▲Jessica擅長運用「牛仔」混搭風格。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj)

Jessica則以居家「棉褲」混搭硬挺的牛仔外套，運用不同布料，讓休閒造型依然充滿個性，而這不是Jessica第一次利用牛仔外套混搭風格，她也在出席活動時，穿搭短版的牛仔外套，內搭黑色氣質小洋裝，最後手拿白金卯釘Valentino小包點綴，甜美優雅中又不失個性。

華莎

▲華莎以牛仔褲的細節豐富視覺層次。（圖 / 翻攝IG@mariahwasa)

身材較為歐美感的華莎，上半身以LV老花的V領上衣紮進能修飾身材的牛仔寬褲，高腰的褲子順勢拉出華莎的腰身比例，牛仔褲管的小開衩細節豐富了視覺層次，搭配露趾涼鞋高跟顯得更加俐落，春夏氣息立馬滿分。

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