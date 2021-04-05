fb ig video ETtoday search mobile

別把休閒風穿成路人！學泫雅、NANA用丹寧耍辣　還能拉出逆天長腿

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

簡約日常的牛仔丹寧單品，是萬年不敗的經典，更是每季不可或缺的元素之一，不論是誰都能輕鬆穿搭，不過也因為它的百搭性，在造型上不費點小心機，就無法太過脫穎而出，一不小心就會穿成毫無特色的「路人」，趕緊好好把握以下幾個重點細節，學會「小心機」，就能瞬間從能「路人」晉升成時尚ICON，就讓泫雅、華莎、Jessica等韓女星，為你接下來的一週穿搭示範吧！

泫雅

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅聰明選穿高腰丹寧長褲，將T恤紮進褲子拉出腰身。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

從基本的白T搭牛仔褲開始，泫雅聰明選穿高腰丹寧長褲，將T恤紮進褲子巧妙曬出腰身．都是小心機，讓整體比例看起來更好，最重要的是，泫雅以稍微合腿的靴子作為搭配，並將長褲褲管塞入白靴，在視覺上達到延伸的效果，瞬間就營造出逆天長腿，而上半身的白T有顯眼的Logo，讓簡約的造型中依舊吸睛。

NANA

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲NANA以「V」字牛仔洋裝耍辣。（圖 / 翻攝IG@jin_a_nana)

多次入圍「全球最美臉蛋」的NANA，近期以一套丹寧洋裝亮相，只見她解開上身鈕扣，大方敞開胸前「V」字耍辣，纖瘦鎖骨與天鵝頸線條一覽無遺，在率性的牛仔線條中展露性感，NANA同時以寬腰帶拉出腰身，瞬間完美了曲線，腰帶的皮革材質也為造型增添層次感，讓整體看起來不無聊。

Jessica

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica擅長運用「牛仔」混搭風格。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj)

Jessica則以居家「棉褲」混搭硬挺的牛仔外套，運用不同布料，讓休閒造型依然充滿個性，而這不是Jessica第一次利用牛仔外套混搭風格，她也在出席活動時，穿搭短版的牛仔外套，內搭黑色氣質小洋裝，最後手拿白金卯釘Valentino小包點綴，甜美優雅中又不失個性。

華莎

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲丹寧穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲華莎以牛仔褲的細節豐富視覺層次。（圖 / 翻攝IG@mariahwasa)

身材較為歐美感的華莎，上半身以LV老花的V領上衣紮進能修飾身材的牛仔寬褲，高腰的褲子順勢拉出華莎的腰身比例，牛仔褲管的小開衩細節豐富了視覺層次，搭配露趾涼鞋高跟顯得更加俐落，春夏氣息立馬滿分。

►春夏必染「日落系」髮色！泫雅葡萄柚橘超顯白　NANA蜜糖棕質感爆棚

►羨慕這隻貓！背GUCCI「珍奶色」馬銜鍊包吃小籠包　還當LINE貼圖主角
 

關鍵字：

泫雅, 華莎, NANA, 丹寧, Jessica

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過 RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙 剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 台情侶3大分手原因出爐　「床事不合」排第二，冠軍是感情大魔王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面