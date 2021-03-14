4款「美顏養生花茶」讓你喝出好氣色！美白祛痘還能助減肥

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想要維持美麗肌膚好狀態，除了認真防曬、擦保養品，透過飲食也能變美！像是以下4款美顏養生花茶，不僅能幫助調理氣血、促進循環代謝，養出紅潤好氣色，還有美白祛痘等美肌效果，有的甚至可幫助瘦身，讓你越喝越美，重點是作法很簡單，人人都能輕鬆動手做。

1.檸檬菊花茶



檸檬菊花茶可說是美白祛痘養顏茶，對美白、祛痘都有幫助。食材是檸檬和菊花，先將檸檬切片，菊花用沸水沖泡，稍微放置一下待菊花散開後，加入檸檬片和適量蜂蜜即可。

菊花有清熱解毒的作用，特別適合喜歡吃辣，經常上火、嗓子腫痛或肝火很旺的人，且菊花還有明目的效果，對於經常長時間看電腦的上班族也很好；而檸檬含有豐富的維生素C、檸檬酸，可以幫助美白，也能幫助肌膚增加彈性、收緊毛孔。

2.山楂玫瑰花茶



山楂玫瑰花茶不僅對肌膚好，還能幫助減肥，瘦出小蠻腰，做法也非常簡單，準備乾山楂10g和乾玫瑰花10g，以開水沖泡5分鐘即可。

山楂有著「果膠之王」的稱號，含有豐富的果膠，果膠是可溶性的膳食纖維，比起粗纖維更容易被人體消化吸收，能很好的促進腸胃蠕動，幫助排便，還能健脾養胃；玫瑰則含有人體所需要的18種氨基酸和其他微量元素，可幫助清除體內的自由基，改善肌膚乾燥，以中醫的角度來說，玫瑰花茶性溫，可疏肝理氣、補血氣，改善血液循環，也能幫助消除疲勞。

3.玫瑰花紅茶



玫瑰花紅茶不僅味道香醇，喝起來口感也很好，還能改善血液循環、調理氣色，帶來好氣色。沖泡方式也很簡單，可直接使用袋裝紅茶包或紅茶葉，加入玫瑰花再用沸水沖泡，等玫瑰花瓣泡開即可。

4.玫瑰桃花勿忘我花茶



將玫瑰、桃花和勿忘我三種花以沸水燜泡，再加入少許蜂蜜調味即可，這款花茶擁有很好的美白效果。

桃花含有豐富的植物蛋白和氨基酸，對預防皮膚乾燥粗糙很有效果，還能去水腫，潤腸胃的效果也很好；而勿忘我乾花有很多的微量元素和各種營養，可以減緩色素斑點產生，還有抗氧化、延緩衰老作用，和玫瑰花一起可以美白祛斑。但桃花茶本身比較偏涼性，所以胃虛的人不要喝太多。

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