凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環

▲威廉王子與凱特連袂參觀學校School 21，對於老師表達感謝。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根接受美國脫口秀天后歐普拉專訪，拋出王室種族歧視的震撼彈，讓高齡94歲的女王伊莉莎白二世發出聲明回應，表示會進行內部調查，其他王室成員雖然感到震驚且心情大受影響，但仍按既定行程執行公務，威廉王子昨與凱特連袂參觀學校School 21，凱特罕見穿上粉紅裝，靠亮色系裝扮甩開鬱悶。

▲一身粉紅新裝的凱特（右）與學童親切互動。（圖／路透社）

梅根在專訪中暗指在婚禮前夕被嫂嫂凱特逼哭，並爆料曾收到凱特送的花與致歉卡片，真實宮鬥搬上國際舞台，凱特心情肯定不好受，只能藉由明亮穿搭提振精神，選穿約2500元的Boden針織衫，搭配約13,000元的Max & Co.粉紅長大衣，都是她剛入手的新裝，配上曝光多次的Jigsaw黑色高腰長褲，俐落優雅。

▲凱特戴英國品牌ORELIA鎖鍊造型圈式耳環，約590元。（圖／翻攝ORELIA官網）

而日前凱特才戴過一副不到200元的Accessorize耳環，這回選擇另一英國品牌約590元的ORELIA鎖鍊造型圈式耳環，顯露她對金色系圈式設計情有獨鍾，同時也洩露她對平價飾品的喜愛。

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