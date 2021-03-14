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想酷帥一波就選「黑襯衫」！休閒混搭變身潮男　配西裝展現成熟魅力

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

無論過去或現在的穿搭風氣當中，襯衫始終都是不可或缺的單品之一，要用在正裝、休閒或是混搭都非常合適，但襯衫的顏色百百種，究竟要怎麼選？本次不如跟著搭編一同看看「黑襯衫」的穿搭術。如果說白襯衫能給人簡單俐落的感覺，那麼黑襯衫相對就給人沈穩內斂，並順勢提升氣質的最佳單品。至於不同的黑襯衫材質，經過細節搭配後能穿出什麼風格？就跟著搭編一起來看看吧！

＃硬挺軍、工裝

將丹寧布或是牛仔布化作為黑色襯衫，由於經過材質的變化，和一般黑襯衫不同，這類所謂的軍、工裝襯衫更為硬挺，在視覺穿搭上有著增高與變壯的即視感，同時也能給別人一種精神抖擻的感覺，非常適合身材較為單薄的男生。

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

＃質感文青

上述提到材質較硬挺的黑襯衫能補足身材上的劣勢，那麼較輕軟的材質是如何？一般來說較輕軟材質的單品能給人一種輕鬆、慵懶的氛圍，運用在黑襯衫這樣的單品上，更能凸顯一個人文青、斯文的氣質，並帶點軟萌的風格，非常適合日系穿搭風格的愛好者。

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

＃韓系歐巴

剛剛提到了材質，那麼接下來換談談版型，韓系穿搭最明顯的特點，就是與眾不同的剪裁設計與版型。長版以及落肩的寬鬆設計，加上獨有韓系風格的圖案樣式，亦或是透風柔軟的綢面絲質，這些特點的黑襯衫都能輕鬆打造出韓系風格的特色。

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

＃性格型男

「皮衣」被譽為每個男人衣櫃裡一定要有的一件神級單品，不過穿著皮衣外套可能面臨價格相對較高、氣場不夠撐不起來等問題，如果有這些疑慮的話，不妨考慮看看皮衣襯衫（皮襯衫）來搭配。穿上皮襯衫便能輕鬆化身具質感的都會性格型男，無論是要內搭白素 T 或是全黑穿搭，總能給人一種神秘的特質。

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

＃成熟魅力

這款經典造型想必不用搭編多做解釋，畢竟「整身西裝＋黑襯衫」絕對是正裝穿搭的首選，既能呈現商務人士的正式感，也能略帶成熟男性的韻味，在合宜的場合出現，絕對不會錯！

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

▲黑襯衫穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

黑襯衫不只正裝，平時用來休閒穿搭也非常好用，根據不同材質與版型打造出不一樣的風格穿搭，絕對是型男們衣櫃必備的單品之一！

文字編輯：Kris

比愛情可靠的單品非「白襯衫」莫屬，吸睛造型搭配技巧，要 Bad 要帥都可以，才不要當乖寶寶！

鹽系男子春夏必備單品！「立領襯衫／中山領」休閒、Smart Casual 都超好搭，居然還能修飾臉型！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 黑襯衫

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